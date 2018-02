Overwatch tendrá una vez más una etapa gratuita. Los jugadores que todavía no son parte de la comunidad del juego podrán probar todo el contenido sin pagar, esto incluye a las tres consolas en las que se ha lanzado el juego: PS4 , Xbox One y PC.

Desde el 16 hasta el 20 de febrero estará disponible en Battle Net y en las tiendas de Xbox One y PS4 completamente gratis. 16 son los mapas que estarán incluidos y todos los héroes lanzados hasta el momento. Los diferentes modos de juego también serán parte de la etapa gratuita de Overwatch.

Todo el progreso que los nuevos jugadores consigan se guardarán hasta que se compre la edición final de Overwatch (60 dólares aproximadamente). De esta manera, no habrá mayor preocupación de parte de los jugadores por perder todo lo que han ganado.

Atención, si cuentas con Xbox One o PlayStation deberás ser parte del programa Live Gold o Plus, respectivamente, para jugar online. Overwatch no cuenta con modo campaña así que es obligatorio el pago de la suscripción.