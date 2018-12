PES 2019 agrega nuevas leyendas del fútbol internacional en el Data Pack 3.0

PES 2019 tiene sorpresas para los seguidores del fútbol clásico. Sucede que Denílson de Oliveiera Araújo, Rai Souza Viera de Oliveira, Diego Lugano, el delantero argentino Gabriel Batistuta y el francés Ludovic Giuly fueron presentados en el selectro grupo de jugadores legendarios del Pro Evolution Soccer 2019.



Las leyendas del fútbol llegarán al myClub de PES 2019 como parte del Data Pack 3.0, la más reciente actualización del videojuego de Konami , que estará disponible recién el 6 de diciembre de 2018.



" Es un honor que Konami reconozca los muchos años que le he dedicado al fútbol y proporcione a los fans una manera de revivir y disfrutar de los momentos mágicos que he tenido en el campo", comentó Denílson, la estrella del São Paulo FC, Palmeiras y otros clubes en el extranjero.



" El realismo de PES permite que todas las generaciones de fans del fútbol experimenten lo que mejor he hecho, y como embajador de la marca PES me enorgullece apoyar su esfuerzo y unirme al 'the power of football'", agregó.



PES 2019 está disponible en PC , PS4 y Xbox One.