PES 2019 destaca entre los títulos que son más jugados con los mandos Pro de Nintendo Switch

Los mandos Pro de Nintendo Switch son una buena alternativa para quienes no están acostumbrados a jugar con un periférico tan pequeño. El dispositivo permite jugar más cómodamente títulos que requieran habilidades más complejas, entre ellos, la última entrega de Pro Evolution Soccer ( PES 2019).



Valve ha compartido una lista de los títulos que más se han jugado con el mando Pro Nintendo Switch según tres categorías distintas. PES 2019 se hace un espacio en el que ya se suponía el más obvio: el multijugador local.



Los títulos más populares para jugar con el mando Pro de Nintendo Switch figuran Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Grand Theft Auto V o No Man’s Sky.



Entre los títulos jugados principalmente con estos mandos de Nintendo Switch aparecen The Messenger, Dragon Quest XI, A Hat in Time y más.



Finalmente, los multijugadores locales cuenta con PES 2019, Cuphead, Tekken 7, entre otros.