PES 2019 inicia campaña 'Playing is Believing' con nuevas bonificaciones

Arranca la campaña de bonificaciones para todos los jugadores de PES 2019. El simulador de Konami dio a conocer las fechas para conseguir nuevos agentes, bonus e incluso las nuevas Leyendas de myClub.



La campaña de la reciente entrega de Pro Evolution Soccer (PES 2019) empezará con eventos especiales. Esta llevará por título 'Playing is Believing' y está disponible para todas sus versiones en PS4 , Xbox One , PC y dispositivos móviles.



Campaña “Playing is Believing” – Agente libre por semana



Semana 1: 2019/2/14 – 2019/2/21



Semana 2: 2019/2/21 – 2019/3/2



Agentes especiales para fichajes de jugadores y leyendas



Campaña de inicio de sesión “Playing is Believing”



Semana 1: 2019/2/14 – 2019/2/21



Semana 2: 2019/2/21 – 2019/2/28



Agente diario que dará un mínimo de 75 jugadores clasificados (bola de plata).



LEGENDS: Clubes Italianos



Semana 1: 2019/2/14 – 2019/2/21



Semana 2: 2019/2/21 – 2019/2/28



Cabe destacar que en las Leyendas están incluidos Francesco Totti y Hidetoshi Nakata.