Universitario de Deportes sigue sin regresar al simulador de Konami. En la actual edición PES 2019 se incluirán solo dos equipos de la liga nacional: Alianza Lima y Sporting Cristal. Además se confirmó la licencia de la Selección Peruana, pero no de la 'U'.

Robbye Ron, community manager de Pro Evolution Soccer para Latinoamérica, se comunicó con el diario El Comercio con respecto al caso y esta fue su respuesta:



"Los videojuegos de fútbol salen cada año, así que nuestro trabajo no para nunca. Entonces, a veces, no es el tema de que no contamos con tal licencia o que el club no quiere o nosotros no queremos; es tema de tiempo. No nos gusta sumar por cantidad, sino por calidad. Así evitamos quejas como que los jugadores no se parecen o que están mal recreados".

PES 2019 PES 2019: revelada la causa de la ausencia de la 'U' en el videojuego de Konami | Universitario de Deportes. (Foto: El Comercio)

Universitario de Deportes ha aparecido tres veces en la saga de Pro Evolution Soccer (2011, 2015 y 2016). Lamentablemente por temas de logística en el desarrollo decidieron dejar afuera al equipo nacional de PES 2019.

"La 'U' es muy importante. Hay un interés mutuo con ellos. Sin embargo, por un tema de tiempo en los trabajos, tuvimos que decidir entre la selección peruana o la 'U'. Finalmente, optamos por la selección por el alcance que logró tras clasificar al Mundial y porque los jugadores de la selección representan a todos los peruanos. Por eso decidimos apostar por la selección primero. Ya encontraremos el tiempo para sumar no solo a la 'U', sino también al resto de equipos peruanos", finalizó Robbye Ron.

PES 2019 saldrá a la venta el 28 de agosto en el continente americano, mientras que en Europa se lanzará el 30 del mismo mes. Desde ahora ya puedes descargar la demo que incluye 12 equipos.