¡PES 2019 trae actualización! El Data Pack 2.0 ya está disponible para PS4, Xbox One y PC

¡Hasta que llegó el día! Los gamers de PES 2019 podrás disfrutar de forma gratuita el Data Pack 2.0 para PS4 , Xbox One y PC. Esta actualización trae más de 100 rostros de jugadores, actualizaciones de estadios y nuevos modelos de chimpunes.



A estas novedades, la lista de licencias de PES 2019 se amplía con la suma de la Superliga de la Asociación China de Fútbol y la Liga de Tailandia. Además, el AS Mónaco pasa a ser el nuevo socio de PES 2019, por lo que habrá modo tarde y noche en el Stade Louis II.



"Estas mejoras incluyen mayor variación en el estilo de ataque de los oponentes COM y una mejor IA del portero en 1v1. Otras novedades en el juego verán como mejora la precisión de los disparos ajustados, mejora de los tiros de cabeza y la posición de la defensa", declararon desde Konami.



Para los más pro gamers, la actualización añade el eFootball.Pro Arena que albergará las próximas competiciones de eSport. Respecto al calzado de los jugadores, podrás ver en PES 2019 los productos de Nike, Adidas y Puma.