PES 2019 | "De seguro la copa se queda con Universitario", declara William Freire sobre el VII JUEGAPES

Las últimas

[{"id":109209,"title":"EN VIVO Sport Boys vs. Ayacucho: hoy en el Miguel Grau por la Liga 1 | EN DIRECTO","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sport-boys-vs-ayacucho-fc-vivo-via-golperu-fecha-7-liga-1-miguel-grau-nndc-109209","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca03a301dbaf.jpeg"},{"id":109283,"title":"La manda a guardar: el golazo de Firmino en el Liverpool vs. Tottenham [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-tottenham-vivo-golazo-roberto-firmino-anfield-road-premier-league-video-109283","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0e338c1941.jpeg"},{"id":109250,"title":"Tabla de posiciones del Torneo Apertura: as\u00ed marcha mientras se juega la fecha 7 de la Liga 1","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-liga-1-vivo-resultados-juega-fecha-7-torneo-apertura-ver-tabla-acumulada-109250","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca011194c399.jpeg"},{"id":109211,"title":"Alianza Lima vs. Palestino: \u00bfen qu\u00e9 canal ver el partido por la Copa Libertadores 2019?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-palestino-fecha-hora-canal-fecha-3-copa-libertadores-109211","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/17\/5c8f15bb0cf0f.jpeg"},{"id":109282,"title":"Los equipos en donde juegan los argentinos que enfrentar\u00e1n a Per\u00fa en el hexagonal final [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-sub-17-equipos-juegan-futbolistas-argentina-proximo-rival-hexagonal-fotos-109282","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0dcee5f0b4.jpeg"},{"id":109280,"title":"Grande Pa: Zidane apunta a su hijo Luca como titular en lugar de Keylor Navas","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-huesca-zidane-apunta-hijo-luca-titular-bernabeu-laliga-espana-109280","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0db47ddf70.jpeg"},{"id":109222,"title":"Pumas vs. Chivas de Guadalajara: d\u00f3nde ver el partido por la fecha 12 del Clausura 2019 de la Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/pumas-vs-chivas-guadalajara-vivo-via-tdn-via-televisa-deportes-clausura-2019-liga-mx-hora-fecha-canales-estadio-olimpico-universitario-ver-futbol-gratis-online-mexico-nnda-nnrt-109222","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5c9fd625547e9.jpeg"},{"id":109267,"title":"Real Madrid vs. Huesca EN VIVO: Hora, fecha y canal del duelo por la LaLiga Santander 2018-2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-huesca-vivo-hora-fecha-canal-duelo-laliga-santander-2018-2019-ver-jornada-29-streaming-espn-3-bein-sports-nnda-nnrt-109267","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca04991a420f.jpeg"},{"id":109279,"title":"El \u2018pacto\u2019 del Barcelona con Griezmann: lo que debe entregar para jugar en Camp Nou","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-noticias-pacto-griezmann-meaculpa-messi-jugar-cataluna-2019-109279","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0d7c8d9ff4.jpeg"},{"id":109278,"title":"\u00a1Una buena noticia! Mauricio Affonso viaj\u00f3 a Chile para enfrentar a Palestino por la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-mauricio-affonso-viajo-chile-enfrentar-palestino-copa-libertadores-109278","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0d4fad47a3.jpeg"},{"id":109268,"title":"PES 2019 | \"De seguro la copa se queda con Universitario\", declara William Freire sobre el VII JUEGAPES","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/pes-2019-universitario-deportes-seguro-copa-queda-universitario-vii-juegapes-109268","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca05680debae.jpeg"},{"id":109248,"title":"F1 EN VIVO v\u00eda FOX: sigue la carrera GP de Bahr\u00e9in con Hamilton, Sebastian Vettel y m\u00e1s","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/f1-vivo-directo-sigue-online-gran-premio-bahrein-via-fox-sports-circuito-internacional-109248","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca00e5a67cb5.jpeg"},{"id":109175,"title":"Liverpool vs. Tottenham EN VIVO en Anfield: juegan partidazo por fecha 32 de la Premier League","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/liverpool-vs-tottenham-vivo-anfield-road-directo-online-tv-transmision-narracion-directv-sports-sky-sports-fecha-hora-canal-stream-live-premier-league-inglaterra-nndc-109175","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5c9f610745511.jpeg"},{"id":109277,"title":"Ehhh Diego: Maradona encontr\u00f3 'nuevo' trabajo en Dorados [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/youtube-viral-diego-maradona-encontro-nuevo-dorados-video-mexico-liga-ascenso-mx-nndc-109277","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0c70b8e1e5.jpeg"},{"id":109276,"title":"Nicol\u00e1s C\u00f3rdova tras la derrota ante Binacional: \"Andy Polar es el mejor jugador que he visto\" [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/nicolas-cordova-derrota-binacional-andy-polar-mejor-jugador-visto-video-109276","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0cc5adc853.jpeg"},{"id":109275,"title":"Lo que no viste por TV: el furor de Argentina camino al camerino tras clasificaci\u00f3n al hexagonal","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/sudamericano-sub17-argentina-celebracion-mostro-tv-san-marcos-peru-109275","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0c5414894c.jpeg"},{"id":109264,"title":"HOY Sporting Cristal vs. Deportivo Municipal EN VIVO por la fecha 7 del Torneo Apertura | Liga 1 | EN DIRECTO","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/sporting-cristal-vs-deportivo-municipal-vivo-online-ver-gratis-via-golperu-directo-fecha-7-liga-1-109264","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca044c9db0a7.jpeg"},{"id":109274,"title":"Fuera del Inter y en buen estado: la raz\u00f3n por la que Mauro Icardi no entr\u00f3 en lista","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/mauro-icardi-dt-inter-milan-dejo-fuera-convocatoria-lazio-italia-serie-nndc-109274","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0bd183a24a.jpeg"},{"id":109273,"title":"El trueque del Real Madrid por Paul Pogba: la operaci\u00f3n para llevarlo al Bernab\u00e9u","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-trueque-florentino-perez-paul-pogba-fichaje-2019-109273","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0be21cb5fd.jpeg"},{"id":109272,"title":"Florentino ya sabe su precio: la inversi\u00f3n que deber\u00e1 hacer para llevarlo al Real Madrid","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-tottenham-le-manda-precio-eriksen-150-millones-2019-109272","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0b5aad3bf2.jpeg"},{"id":109271,"title":"\u201cDejar\u00e1 el Ajax por el Barcelona\u201d: De Ligt ser\u00e1 el nuevo fichaje para el equipo de Messi","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-ligt-cerrado-jugara-camp-nou-confirman-holanda-2019-109271","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0afbedddf4.jpeg"},{"id":109270,"title":"No renueva con el United: Paul Pogba se acerca as\u00ed al Real Madrid de Zidane","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-paul-pogba-jugador-acerca-espana-laliga-109270","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/31\/5ca0ab52b2edd.jpeg"},{"id":109263,"title":"La tabla de goleo en Espa\u00f1a con Messi al mando: la lista de goleadores en LaLiga Santander [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/lionel-messi-proximo-pichichi-tabla-goleadores-liga-santander-fotos-nndc-109263","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5ca0417a2ce60.jpeg"},{"id":109223,"title":"Real Madrid vs. Huesca: fecha, horarios y canales de TV en el Bernab\u00e9u por LaLiga Santander","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-huesca-vivo-fecha-hora-canales-directo-transmision-narracion-espn-partidazo-movistar-stream-santiago-bernabeu-live-liga-santander-espana-109223","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5c9fdae554068.jpeg"},{"id":109182,"title":"Real Madrid vs. Huesca v\u00eda ESPN3 en el Bernab\u00e9u: juegan por jornada 29 de LaLiga Santander","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-huesca-vivo-santiago-bernabeu-directo-narracion-espn-3-movistar-partidazo-stream-live-liga-santander-espana-nndc-109182","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/30\/5c9f6d1a11f90.jpeg"}]