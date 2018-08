Pro Evolution Soccer 2019 destaca por ser el simulador de fútbol más realista en el mercado. Quienes juegan FIFA 19 pueden discrepar, pero sucede que el título de Konami -disponible para PS4 , Xbox One y PC - compite por todo lo alto y este video sobre los tiros libres es una muestra de ello.



PES 2019 ha dedicado especial atención a los detalles más realistas del videojuego para ofrecer una experiencia interesante y mejorada a diferencia de las arcades de fútbol. En este video publicado por el canal de YouTube Marcos 12CR podemos observar los distintos detalles a la hora que el jugador apunta al arco desde el saque libre.



¿Ya no esperas más por el videojuego? Recuerda que PES 2019 estará disponible para PS4, Xbox One y PC el 30 de agosto.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.