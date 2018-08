Pro Evolution Soccer 2019 traerá la primera división de fútbol argentina, también conocida como SuperLiga Quilmes Clásica.



De acuerdo con Konami , la licencia permitirá hasta 26 equipos disponibles en el videojuego. PES 2019 tendrá así la cartelería e iconografía oficial de los clubes del campeonato argentino.



Otra novedad es la imagen promocional del juego de Konami. El extremo de Boca Juniors Darío Benedetto se unirá al jugador del Barcelona Philippe Coutinho y a Falcao del AS Monaco en la portada de PES 2019.



Los clubes de la SuperLiga Quilmes Clásica son Boca Juniors, River Plate, Godoy Cruz, San Lorenzo, Huracán, Talleres. Independiente, Racing, Defensa y Justicia, Unión, Colón, Argentinos Juniors, Belgrano, Vélez Sarsfield, Atlético Tucumán, Estudiantes, Banfield, San Martín, Patronato, Rosario Central, Lanús, Newell's Old Boys, Gimnasia y Esgrima, Tigre, Aldosivi y San Martin Tucuma.



PES 2019 estará disponible para Xbox One , PS4 y PC el 30 de agosto.

