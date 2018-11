Ahora sí comenzó la cuenta regresiva. PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ya tiene fecha de salida para PS4. A través de un comunicado oficial, Bluehole confirmó el lanzamiento del título Battle Royale para el 7 de diciembre.



El PUBG para PS4 traerá, además de la adaptación del videojuego, elementos cosméticos exclusivos como skins (atuendos), mochilas y demás material que pertenecen al universo de Sony.



Por ejemplo, los gamers que reserven el PUBG para PS4 contarán con skins de Nathan Drake de Uncharted, así como la mochila de Ellie en The Last of Us. A esto se suma una oferta para un avatar especial, un tema para el fondo de pantalla y un paracaídas con el logo del PS4.