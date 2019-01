PUBG Mobile trae nuevo contenido tras entreno de la Temporada 5

PUBG ha demostrado se sigue actualizando y presentando contenido. Pese a tener un déficit tras el éxito de Fortnite , el juego ha demostrado ser todo un éxito en todas las plataformas en las que se ha lanzado, incluida su versión para móviles. Es por ello que Tencent Games y PUBG Corporation han lanzado una nueva actualización de contenido para PUBG Mobile , que cuenta con mas de 200 millones de descargas, presentando la nueva Temporada 5, que contará con nuevas animaciones y trajes exclusivos.

EL videojuego incluye el nuevo rifle MK47 en los mapas de Eragei, Miramar y Sanhok y reincorpora los comando de voz clásicos del menú de opciones que tanto pedía la comunidad. PUBG Mobile estrena con esta actualización el esperado Royale Pass y el modo Ranked. Te recordamos que el pase es del pago, y que añade animaciones, aspectos, así como recompensas exclusivas.

Con ello, PUBG Mobile quiere hacerle frente a Fortnite , el videojuego que se ha hecho colocado en la cima con el battle royale y sigue acaparando día a día a millones de jugadores. Veremos si PUBG Corp es capaz de darle la vuelta al asunto otra vez con este movimiento.

PUBG Mobile durante el 2018 ha obtenido varios premios y reconocimientos. Se trata de un fenómeno que ha recaudado cifras considerables de dinero, y que poco a poco, se ha hecho un espacio dentro de los eSports, superando en popularidad a la edición de PC en algunos países y regiones. Cabe resaltar que también consiguió el reconocimiento de 'Mobile Game of the Year' durante los Golden Joystick 2018 recibiendo nominaciones en los The Game Awards y en la App Store.