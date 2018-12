PUBG Mobile se las tiene jurada a Fortnite. De acuerdo con el portal The Verge, ambos títulos cuentan con 30 millones de jugadores activos diarios. La tendencia apunta a que el videojuego de Tencent supere al engreído de Fortnite.



Un informe de Bloomberg precisó que Fortnite llegó a los 200 millones de usuarios en noviembre 2018. Lo que sucedió con PUBG, según un documento entregado a The Verge, es que el título en China vendió 50 millones de copias para PC y consola. El detalle está en que estas cifras de ventas no fueron contabilizadas.



PUBG Mobile es un fenómeno en China, debido a la poca cultura de la comunidad gamer por las consolas. Esto se debe a la prohibición del gobierno por este tipo de entretenimiento.