Tekken 7 trae varias sorpresas. El equipo de Bandai Namco trajo de vuelta a Anna Williams y Lei Wulong tras el pedido de los fans en el nuevo contenido descargable del videojuego. Pero lo más genial está en el anuncio final: la aparición de Negan, el villano de The Walking Dead.



Tekken 7 ha presentado los tres primeros luchadores que se incluirán en el título: Anna Williams, Lei Wulong y Negan, personaje de The Walking Dead. Lástima que no aparece el personaje en el video oficial, sino una referencia entre sombras y su voz en off. Habrá que esperar unos días más para que esté disponible finalmente.



Anna y Lei regresan al videojuego con atuendos especiales: ella con un vestido de luto y él con un traje casual, pero con una apariencia ya deteriorada por el tiempo.



Tekken 7 está disponible en PS4 , Xbox One y PC.

