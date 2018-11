The Game Awards 2018: nominados a mejor jugador de eSpors del año [FOTOS]

The Games Awards 2018 ha dado inicio a la votación para las diferentes categorías, como por ejemplo, Juego del Año. Aquí te presentamos a los cinco elegidos para ser el mejor jugador de eSports del año.

Sung-Hyeon ' Jjonak' Bang es un jugador surcoreano que actualmente juega en la Overwatch League, específicamente en el equipo New York Excelsior. Por otro lado, Dominque 'Sonicfox' Mclean proviene de Estados Unidos y pertenece al equipo Echo Fox, es profesional de varios juegos de peleas como Injustice 2, Dragon Ball FighterZ y Soulcalibur VI.

Oleksandr ' S1mple' Kostyliev es una estrella del mundo de Counter -Strike: Global Offensive, proviene de Ucrania y defiende el escudo de Natus Vincere. Jian 'Uzi' Zi-Hao es una de los mejores tiradores del mundo en League of Legends y participó en el pasado Mundial con Royal Never Give Up.

Hajime ' tokido' Taniguchi también es otro jugador de títulos de lucha. Además de ser de los más destacados en su disciplina, es sumamente estricto con las condiciones de juego. En una competición oficial sacó una cinta métrica para medir la distancia del monitor a su rostro.



Sin duda, todos los jugadores que llegarán a The Game Awards 2018 tiene motivos para estar allí. Solamente la votación de los hinchas será definitoria para esta categoría.