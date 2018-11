Invictus Gaming hizo lo imposible en Worlds 2018. El equipo chino de League of Legends soñaba con ganar la primera Copa del Invocador a su país, pero en las semifinales era el único equipo oriental. Cloud9, Fnatic y G2 Esports también estaban en camino a la final.

No obstante, IG logro arrollar a G2 con tras partidas consecutivas ganadas en las semifinales y luego tocó enfrentarse contra el mejor equipo de Europa: Fnatic. Durante la madrugada del sábado se hizo historia en Corea del Sur.

Tras una larga racha de campeones surcoreanos, los chinos rompen la tendencia. Lograron someter al equipo de Rekkles por tres partidas a cero. Llegaban como favoritos, pero nadie se imaginaría que fuera tan sencillo para ellos vencer a un contendiente como Fnatic.

Worlds 2018 no solo les entregará la Copa del Invocador, sino también más de 843 mil dólares. Por otro lado, Fnatic se llevará a casa más de 303 mil dólares. League of Legends había recaudado para los premios de su Mundial un total de 2, 137, 500 millones de dólares.



Con esto se cierra un ciclo en el MOBA League of Legends , pero el espectáculo no acaba. Desde el 6 de diciembre al 8 del mismo mes se llevará a acabo en Las Vegas el All-Star 2018. Este es un campeonato de exhibición en el que participan todas las regiones, incluyendo a América Latina.