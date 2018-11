Worlds 2018 se cerró con un concierto monumental en Ciudad Metropolitana de Incheon, Corea del Sur. League of Legends invitó a The Glitch ob, Mako, The Word Alive y Bobby of iKon para interpretar 'Rise', el tema musical de esta edición del certamen.



No obstante, antes de ellos llegaron Madison Beer, [G]-DLE y Jaira Burns para interpretar el tema de los nuevos 'skins' K-Pop de League of Legends. Junto a ellas llegaron las mismas heroínas a bailar, gracias a la tecnología 3D que se vio en Worlds 2017 con el dragón gigante.

La Gran Final de Worlds 2018 sería definida entre Invictus Gaming (equipo del servidor de China) y Fnatic (Europa). Con ellos se rompe la tendencia de que Corea del Sur en los últimos Mundiales.

Fnatic cayó tres partidas a cero frente a IG, inclusive recurrieron a su suplente 'Soaz' para variar la composición del equipo. Lamentablemente este fue otro año en el que Occidente se va a casa sin la Copa del Invocador, han pasado 7 años sin victorias.