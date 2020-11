“Rápidos y furiosos” (“Fast and Furious” en su idioma original) es una de las franquicias más longevas y exitosas de la historia del cine, por lo mismo lo fans esperaban que el final de la saga principal aborde cuestiones clave relacionadas con su historia y personajes, es decir tenga un desenlace adecuado y memorable.

Además de preocuparse por el cierre de su historia principal los creadores y productores deberán pensar en dejar el camino preparado para nuevos spin-offs y otros proyectos que amplíen el universo de “Fast and Furious”.

Pensando en eso Screen Rant compartió algunos aspectos que “Rápidos y furiosos 10 y 11” debería abordar para terminar de manera adecuada.

JUSTICIA PARA HAN

Tras la confirmación del regreso de Han (Sung Kang), surgieron las siguientes preguntas: ¿cómo es posible que sobreviviera a los eventos de “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”? ¿Dónde ha estado todo este tiempo? ¿Han buscará justicia?

Aunque Deckard Shaw, el personaje interpretado por Jason Statham, empezó como un villano más tarde se convirtió en un aliado, incluso consiguió un spin-off, “Hobb and Shaw”. Este persoanje fue el responsable de la “muerte” de Han, entonces ¿qué pasará cuándo se encuentren frente a frente?

Shaw estaba buscaba vengarse por la casi muerte de su hermano Owen y por eso fue tras la familia de Toretto, pero él y Owen se unieron a ellos para recuperar al hijo de Dom de las garras de Cipher en “The Fate of the Furious”. Sin embargo, un enfrentamiento entre Han y Shaw es inevitable.

¿Han buscará vengarse de Shaw en la próxima película de "Rápidos y furiosos"? (Foto: Universal Pictures)

EL REGRESO DE PERSONAJES DEL PASADO

Si bien “Fast and Furious” está llena de escenas de acción y sus personajes realizan increíbles acrobacias automovilísticas, el eje central de su historia siempre ha sido la familia, por lo tanto, el final de la saga podría ser el pretexto perfecto para traer de regreso a algunos personajes del pasado.

Alguno de ellos son León, uno de los miembros originales del equipo de Dom; Monica Fuentes (Eva Mendes), una agente de aduanas de los Estados Unidos que apareció en “2 Fast 2 Furious”; Suki y el equipo de Tokyo Drit.

¿Leon volverá para el final de "Rápidos y furiosos"? (Foto: Universal Pictures)

LA MUERTE DE TORETTO

Considerando que uno de los temas más importantes de “Rápidos y furiosos” es la familia y que su líder indiscutible es Dom Toretto (Vin Diesel) no sería extraño que diera su vida por algún miembro de su equipo. No obstante, esto no es más que una teoría.

¿Toretto se sacrificará por su familia al final de "Rápidos y furiosos"? (Foto: Universal)