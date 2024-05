Los aficionados de Vin Diesel y “Fast and Furious” están decepcionados luego de tal noticia. Recientemente se supo que la segunda parte de “Fast X: ¨Part 2”, la décima entrega de la popular saga de carreras callejeras, no se lanzará según la fecha prevista. De acuerdo al director Louis Leterrier, el estreno de lo que se suponía sería la última película de la franquicia se aplazará al menos por un año y ya no verá la luz en 2025. ¿Cuál será entonces la nueva fecha de estreno?

Los amantes de los autos de seguro lamentarán esta noticia relacionada con “Fast and Furious”, la saga de películas basadas en carreras de automóviles callejeras por diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Pues resulta que su estreno mundial tendrá un retraso de al menos un año.

La cinta "Fast X Part 2" marcará el final de la saga protagonizada por Vin Diesel (Foto: Universal)

Recordemos que la cinta tenía prevista salir a mediados del 2025, cerrando así el universo de Vin Diesel y compañía. Sin embargo, los últimos reportes dan cuenta de que “Fast and Furious” se despedirá de todos nosotros al menos hasta 2026.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “FAST AND FURIOUS X PART 2″?

Según el reporte de Collider, el estreno de “Fast and Furious” se retrasará al menos hasta 2026 debido a la apretada agenda de Louis Leterrier, director encargado del último filme del universo.

Tengamos en cuenta que “Fast X Part 2″ tenía previsto salir en cartelera el 4 de abril de 2025. No obstante, los planes laborales se pospondrán debido a que Leterrier tiene previsto dirigir otra cinta de horor.

“Voy a dirigir una pequeña película de terror este verano. La terminaré el 15 de septiembre, y empezaré a trabajar con ‘Fast’ el 16 de septiembre”, enfatizó Leterrier.

Según el director de la cinta, el estreno de la película se retrasará al menos un año (Foto: Universal)

En tanto, el cineasta brindó más detalles de los planes de rodaje de “Fast X: Part 2″, el último metraje de toda la saga. “Se rodará a principios del próximo año y saldrá en 2026, es decir, exactamente 25 años después del estreno de la primera película”.

Si tomamos como punto de partida lo dicho por el cineasta, debemos recordar que la primera cinta de “Fast and Furious” se estrenó el 22 de junio de 2001 en USA. En ese sentido, la última entrega de la exitosa saga de carrera callejera de autos será lanzada a los cines el 22 de junio de 2026, un cuarto siglo después de su debut en el sétimo arte.

Eso sí, esta fecha prevista se dará, siempre y cuando no haya más retrasos por parte del equipo de producción.

ADRENALINA HASTA EL FINAL: ¿DE QUÉ TRATA “FAST X PART 2″?

En caso no lo sepas, “Fast X: Part” continuará con la historia dejada por su predecesora, enfocándose en la confrontación entre Dominic Toretto (Vin Diesel) y Dante (Jason Momoa).

A pesar de ello, Leterrier ha subrayado que esta próxima entrega se centrará nuevamente en los comienzos tanto en su temática como en su estilo, abandonando los escenarios internacionales para regresar a Los Ángeles, el lugar donde comenzó la saga.

La segunda parte narrará los hechos de la película antecesora (Foto: Universal)

Por último, tal y como le ha revelado a Collider, el cineasta tiene ya la idea de cómo se desarrollará el final de la saga. Lo más inquietante para los fanáticos es saber si habrá una escena extra al final del filme.