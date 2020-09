“Rápidos y furiosos” (“Fast & Furious” en su idioma original) ha demostrado que puede traer de regreso a cualquier personaje de su franquicia, incluso a los que parecen estar muertos, por lo tanto, no sería una sorpresa que Owen Shaw, personaje interpretado por Luke Evans, vuelva para la novena entrega, pero ¿realmente se unirá al equipo de Dom?

Al final de “ Fast and Furious 6” Owen fue gravemente herido en la larga persecución en la pista y quedó en coma. En la siguiente película se mostró que su hermano Deckard visitándolo en el hospital, pero no fue hasta la octava entrega que Owen volvió.

En “The Fate of the Furious” Owen ayudó a Deckard a salvar al hijo de Dominic Toretto y fue visto por última vez al mando del avión de Cipher. Aunque muchos fans esperaban que el personaje de Evans apareciera en “Hobbs & Shaw” no fue así, lo que los dejó preguntándose ¿qué su sucedió con él y si regresará a la franquicia?

La madre de Owen Shaw si será parte de "Fast and Furious 9" (Foto: Universal Pictures)

¿OWEN SHAW SE UNIRÁ AL EQUIPO DE TORETTO?

En noviembre del 2019, el escritor Chris Morgan dijo a Screen Rant que él, como muchos espectadores, es un gran fanático de Owen y dejó a entender que la espera para volver a verlo no será tan larga.

“Creo que somos, nuevamente, un mundo en expansión. Tenemos muchas historias que vamos a contar y muchas cosas de personajes interconectadas. Solo diría que soy un gran admirador de ese personaje. Espera”, señaló.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado que Owen será parte “Fast & Furious 9″, que se estrenará en el 2021, los avances de “F9″ han confirmado que Queenie regresará, así que existe la posibilidad de que alguno de los Shaw también vuelva.

De confirmarse esto último, después de rescatar al hijo de Dom, lo ideal sería que se una al equpo de Toretto, ya que significaría una progresión perfecta del personaje. Además, después de “Hobbs and Shaw” no es extraño que los villanos y los protagonistas trabajen juntos por un bien común.

Si Owen Shaw no reaparece ni se une al equipo de Dominic Toretto en “F9” siempre queda la posibilidad de que suceda en la siguiente entrega de la franquicia que empezó en 2001.