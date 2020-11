“Rápidos y Furiosos” iba a estrenar este año su penúltima película, “F9”, también llamada “Furious 9”, pero la pandemia del coronavirus obligó a Universal Pictures a prolongar su llegada a los cines hasta el 28 de mayo de 2021. En esta nueva entrega se unirán nuevos personajes e historias, como John Cena como el hermano de Dominic Toretto, además veremos el regreso de Han y un viaje al espacio.

Dado que “F9” terminó de filmar hace mucho tiempo, ya se ha especulado sobre quién podría ser el malo en la décima entrega. La franquicia “Fast & Furious” requiere un cierto tipo de actor que pueda ser creíble como antagonista para enfrentarse a Dominic Toretto y compañía. El sitio web “Screenrant” elaboró una lista de posibles candidatos que serían el villano perfecto.

John Travolta en "Pulp Fiction" (Foto: "Pulp Fiction")

JOHN TRAVOLTA: En la extensa filmografía de John Travolta, podemos encontrar que ha interpretado a varios villanos. Destacó en películas como “Contra Cara” y “La captura del Pelham 1-2-3”, entre muchas otras. Es por ello que Travolta no tendrá problemas para ingresar al mundo de “Fast & Furious”. Podría ser colocado, por ejemplo, como otro jefe callejero para hacer pagar a los héroes.

JET LI: Jet Li ha sido el antagonista en Lethal Weapon 4, The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor y The One, pero estas películas no lo utilizaron por completo. Una serie como Fast & Furious, que presenta muchos estilos de lucha, será perfecta para que Li sea su yo más imponente. Es fácilmente creíble al vencer a tipos como Dominic Toretto y Luke Hobbs, lo que lo convertiría en el villano más fuerte visto en la franquicia.

RYAN REYNOLDS: Reynolds en realidad tiene un personaje dentro de la cronología “Fast & Furious”. Apareció como el agente de la CIA Victor Locke, un hombre vinculado a Luke Hobbs. Ryan tiene las habilidades de actuación para llevar a cabo un antagonista siniestro, y este trabajo será mucho más fácil debido a la conexión de Victor Locke con Hobbs. Sería muy interesante ver cómo chocaría con la pandilla de Dominic Toretto.

SEAN BEAN: Bean aporta una amplia gama en sus papeles de villanos, destacó en GoldenEye. Además, fue un villano en el videojuego Hitman 2, no hay duda de que Sean Bean puede adaptarse al universo de “Fast & Furious”.

SAMUEL L. JACKSON: El actor ha interpretado a un gran número de personajes, destacó con el personaje de Jules Winnfield en Pulp Fiction, lo que debería ser una respuesta suficiente para saber que Jackson encajará bien en este universo. Además, ya ha trabajado junto a Vin Diesel en xXx, por lo que no hay duda sobre su química con el actor.

Cate Blanchett

SIGOURNEY WEAVER: Es muy fácil ver a Sigourney Weaver en un papel lleno de acción debido a su historia con la franquicia Alien. Fue elegida como la villana en The Defenders de Marvel, una serie con travesuras exageradas similares y secuencias de alta acción. La actriz podría ingresar fácilmente al mundo de “Fast & Furious” ya que tiene un talento particular para presentarse como una figura imponente.

PRIYANKA CHOPRA: Chopra fue la antagonista en Baywatch, protagonizada por La Roca. Esa película hizo más que demostrar que la actriz puede defenderse frente a un elenco de estrellas. Anteriormente, estuvo muy involucrada en papeles de acción en películas de Bollywood como Don y Jai Gangaajal. Su capacidad de actuación demuestra que ella puede sorprender a los héroes con su villanía. Además, se alinearía bien con su papel en Matrix 4, igualmente llena de acción.

CHRISTOPH WALTZ: Waltz puede ser el tipo de villano que evita ensuciarse las manos, pero tiene el control de todos los sucesos de la película. Seguramente tendrá una química única con los héroes de “Fast & Furious”.

CATE BLANCHETT: Quienes la han visto en Thor: Ragnarok saben muy bien que a Cate Blanchett le gusta mezclarse en su variedad de roles. Fue absolutamente destructiva como Hela en el MCU y puede evocar la misma sensación en “Fast & Furious”. Ella prefiere traer un tipo de deleite siniestro a sus papeles de villano, que es algo que la saga necesita mucho, ya que casi todos sus antagonistas han sido de naturaleza estoica.

KEANU REEVES: Keanu Reeves es un actor completo que ha demostrado su talento en varias películas de acción, pero él como villano en la saga será como un sueño hecho realidad. De hecho, La Roca se acercó a Keanu para que fuera el principal antagonista de “Hobbs & Shaw”. Si bien eso no llegó a ser realidad, el actor puede cambiar el enfoque a la serie principal.

Keanu Reeves en John Wick (Foto: John Wick)