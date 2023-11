En las plataformas de streaming, podemos encontrar varias películas biográficas. Así, en el 2023, Netflix estrenó “Nyad”, obra que se centra en una nadadora imparable que hizo historia. ¿Te gustaría disfrutar de títulos parecidos? Pues, a continuación, te presentamos los 10 mejores biopics para ver en la comodidad de tu casa.

Vale precisar que la mayoría de estos proyectos cuentan con actuaciones nominadas al premio Óscar, dado que la Academia de Hollywood parece adorar las obras biográficas.

De esta forma, encontramos a estrellas como Leonardo DiCaprio, Eddie Redmayne y Jessica Chastain demostrando todo su talento al interpretar a reconocidas figuras de la cultura popular.

LOS 10 MEJORES BIOPICS PARA VER EN EL STREAMING

10. “Marie-Antoinette” (2006)

Empezamos la lista con “María Antonieta”, a cargo de Sofia Coppola. Esta cinta ganó el Óscar a Mejor Vesuario y es, probablemente, la versión más libre de la vida de la reina consorte de Francia.

¿De qué trata? Francia, siglo XVIII. El compromiso matrimonial entre el futuro Luis XVI y María Antonieta sirve para sellar una alianza entre Francia y Austria. Con sólo catorce años, la ingenua princesa austríaca se ve obligada a abandonar Viena, su familia y sus amigos para instalarse en la opulenta, sofisticada y libertina corte francesa, donde reinan las intrigas y los escándalos.

¿Cómo ver la producción? “Marie-Antoinette” está disponible en Netflix (Latinoamérica), Filmin (España) e iTunes (Estados Unidos).

9. “Ágora” (2009)

Este drama de Alejandro Amenábar narra la historia de la brillante astrónoma Hypatia, quien es interpretada por la talentosa Rachel Weisz.

¿De qué trata? En el año 391, hordas de fanáticos se ensañaron con la legendaria biblioteca de Alejandría. Atrapada tras sus muros, la astrónoma Hypatia, filósofa y atea, lucha por salvar la sabiduría del mundo antiguo, sin percibir que su joven esclavo Davo se debate entre el amor que le profesa en secreto y la libertad que podría alcanzar uniéndose al imparable ascenso del Cristianismo.

¿Cómo ver la producción? “Ágora” está disponible en ViX (Latinoamérica), Pluto TV (Latinoamérica) y Amazon Prime Video (España).

8. “Rocketman” (2019)

Un impresionante Taron Egerton protagoniza este biopic del legendario Elton John. La cinta está dirigida por Dexter Fletcher y ganó el premio Óscar a Mejor Canción.

¿De qué trata? En rehabilitación, la estrella Elton John recuerda sus orígenes, sus canciones inmortales y su vertiginoso camino de inspiración... y excesos. Con las increíbles interpretaciones de los temas más queridos de Elton, descubre cómo un chico de pueblo, llegó a ser una de las figuras más icónicas del rocanrol.

¿Cómo ver la producción? “Rocketman” está disponible en Netflix (Latinoamérica y España), Star Plus (Latinoamérica), Amazon Prime Video (España) e iTunes (Estados Unidos).

7. “Molly’s Game” (2017)

“Apuesta maestra” se basa en las memorias de la empresaria Molly Bloom, quien organizó millonarios juegos de póquer clandestinos. La película tiene a Jessica Chastain liderando el reparto.

¿De qué trata? Se centra en la vida de Molly Bloom, una esquiadora de talla mundial que llegó a ser millonaria antes de los 21 años. Tras perderse los Juegos Olímpicos, Molly se trasladó a vivir a Los Ángeles, donde incluso trabajó de camarera. Así, gracias a su inteligencia y sus dotes empresariales, la joven acabó ganando millones de dólares en el mundo del póker antes de que el FBI la investigara.

¿Cómo ver la producción? “Molly’s Game” está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica), HBO Max (Latinoamérica) y iTunes (España y Estados Unidos).

6. “I, Tonya” (2017)

“Yo, Tonya” es un proyecto del director Craig Gillespie, quien narra la vida de la patinadora Tonya Harding. Desde su estreno, es considerado como uno de los mejores largometrajes de la actriz Margot Robbie.

¿De qué trata? El film reproduce la historia de la patinadora estadounidense Tonya Harding, su dura lucha por llegar a lo más alto de su deporte y su rivalidad con Nancy Kerrigan, que terminó acabando con su carrera.

¿Cómo ver la producción? “I, Tonya” está disponible en Netflix (Latinoamérica), Movistar Plus (España) y Max (Estados Unidos).

5. “The Theory of Everything” (2014)

“La teoría del todo” es la cinta con la que Eddie Redmayne ganó el Óscar a Mejor Actor y gira en torno a la vida del científico Stephen Hawking.

¿De qué trata? Stephen Hawking fue el importante teórico y divulgador científico que cambió la historia de la ciencia y la tecnología moderna para siempre. En la cinta, conocemos la relación que mantuvo con Jane Wilde, su primera esposa, con quien contrajo matrimonio después de que le diagnosticaran una enfermedad por la que no le quedaban más de dos años de vida.

¿Cómo ver la producción? “The Theory of Everything” está disponible en Star Plus (Latinoamérica) e iTunes (España y Estados Unidos).

4. “The Imitation Game” (2014)

“El código enigma” se basa en el libro homónimo de Andrew Hodges. La cinta está protagonizada por Benedict Cumberbatch y narra la historia del matemático británico Alan Turing.

¿De qué trata? Durante la Segunda Guerra Mundial, un matemático lidera un equipo de criptógrafos que intenta descifrar el inquebrantable código enigma de Alemania. Al lograrlo, lejos de ser admirado, este desconocido héroe fue juzgado por su homosexualidad.

¿Cómo ver la producción? “The Imitation Game” está disponible en Netflix, HBO Max (Latinoamérica), Amazon Prime Video (España) y Movistar Plus (España).

3. “Temple Grandin” (2010)

Claire Danes, Julia Ormond y Catherine O’Hara encabezan el elenco de este drama, dirigido por Mick Jackson y ganador de 7 premios Emmy.

¿De qué trata? Biopic sobre Temple Grandin, una mujer autista nacida en 1947 que se convirtió en una de las científicas más brillantes de su tiempo

¿Cómo ver la producción? “Temple Grandin” está disponible en HBO Max.

2. “Loving Vincent” (2017)

“Cartas de Van Gogh” es una producción que hizo historia, al ser el primer largometraje compuesto por pinturas animadas. Sin dudas, toda una proeza a nivel técnico, teniendo en cuenta que cada fotograma es un cuadro pintado sobre óleo.

¿De qué trata? Presenta una investigación profundizada sobre la vida y la misteriosa muerte de Vincent Van Gogh a través de sus pinturas y de los personajes que viven en sus pantallas.

¿Cómo ver la producción? “Loving Vincent” está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica y España), MUBI (Latinoamérica y España), Filmin (España) y Kanopy (Estados Unidos).

1. “The Wolf of Wall Street” (2013)

La lista es liderada por “El lobo de Wall Street”, una de las grandes obras maestras que nació de la colaboración del director Martin Scorsese y la estrella Leonardo DiCaprio.

¿De qué trata? La ambición llevó a Jordan Belfort a ser uno de los millonarios más importantes de Estados Unidos. Sin embargo, su vida de dinero, sexo y drogas se empaña cuando el FBI lo busca por fraudes bursátiles cometidos por su compañía financiera.

¿Cómo ver la producción? “The Wolf of Wall Street” está disponible en Amazon Prime Video (Latinoamérica y España), HBO Max (Latinoamérica), Netflix (España y Estados Unidos), Movistar Plus (España) y Paramount Plus (Estados Unidos).