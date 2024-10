La película “El cadáver de la novia”, estrenada en 2005, es una de las cintas más recordadas de la trayectoria de Tim Burton. El cineasta presenta una inusual historia de amor con los personajes de Víctor Van Dort y Emily, quienes toman las voces de Johnny Depp y Helena Bonham Carter, respectivamente.

La trama se centra en Víctor, quien está a punto de casarse con su prometida Victoria Everglot, durante la época victoriana en Inglaterra. Cuando realizan el último ensayo de la boda, el protagonista se pone nervioso y es retirado hasta que sepa decir correctamente sus votos.

Esto lo hace a solas y deja su anillo en lo que aparentemente es una rama, pero en realidad es un dedo. Del suelo surge una mujer muerta vestida de novia, quien lo besa y lo identifica como su esposo. Luego de desmayarse, Víctor despierta en un mundo lleno de cadáveres.

Esa es la trama de la cinta de Burton, que ya de por sí es extraña y escalofriante. Sin embargo, el verdadero origen de este argumento tiene un trasfondo muchísimo más macabro y real.

¿CUÁL ES LA VERDADERA INSPIRACIÓN DE “EL CADÁVER DE LA NOVIA” DE TIM BURTON?

La película “El cadáver de la novia” está basada en un cuento popular ruso-judío del siglo XIX, titulado como “El dedo”, y su trasfondo son las bodas que terminaban en tragedia por los pogromos rusos, que era ataques en grupo hacia los judíos.

El mencionado relato tiene otros caminos más sombríos, puesto que la novia no tiene nombre y el matrimonio no se llega a concretar, a diferencia del final feliz de la cinta de Burton. Ese texto, además, no explica las razones de la aparición de la novia muerta.

Sin embargo, se puede concluir que se trata de una de las víctimas de un pogromo, un linchamiento en contra de los judíos durante el Imperio Ruso. El cineasta, por supuesto, amoldó y quitó varios aspectos tradicionales del relato para hacer un cuento más contemporáneo y occidental, aunque con una oscuridad similar.

¿CÓMO VER “EL CADÁVER DE LA NOVIA”?

