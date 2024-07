Tras el vertiginoso giro de los acontecimientos en el último episodio de “House of the Dragon 2″, los seguidores de la serie aguardan ansiosos por el próximo capítulo del domingo 21 de julio, que promete sacudir aún más los cimientos de la trama. En un adelanto revelador, se vislumbra un enfrentamiento épico entre Daemon Targaryen y su sobrino Aemond sobre los cielos de Riverlands, mientras que Aegon II yace vulnerable, manipulado por su hermano.

La incertidumbre respecto al destino de Sunfyre, el dragón legendario, añade un misterio envolvente a la trama, con Rhaenyra Targaryen explorando desesperadamente opciones para asegurar su legado, incluso considerando nuevos jinetes para sus dragones restantes. En una escena conmovedora, Rhaenyra proclama que la lucha por reclamar un dragón debe ser tan inevitable como la muerte misma.

Mientras tanto, King’s Landing se convierte en un hervidero de traición y pánico, con Alicent y Helaena Targaryen corriendo por sus calles angostas, perseguidas por una turba enfurecida que desprecia a la antigua reina y su influencia en la corte.

TRÁILER DEL CAPÍTULO 6 DE “HOUSE OF THE DRAGON 2”

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA EL SEXTO CAPÍTULO DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE “HOUSE OF THE DRAGON”?

El tercer episodio de “House of the Dragon 2″ se estrena en Max este domingo 21 de julio en su horario habitual, es decir, a las 6:00 p. m. (hora del Pacífico) y a las 9:00 p. m. (hora del Este). Teniendo ese dato, hay que hacer la conversión de la hora, dependiendo del país en el que te encuentres:

Argentina: 10 p. m.

Brasil: 10 p. m.

Uruguay: 10 p. m.

Chile: 9 p. m.

Paraguay: 9 p. m.

Bolivia: 9 p. m.

Perú: 8 p. m.

Ecuador: 8 p. m.

Colombia: 8 p. m.

Venezuela: 9 p. m.

México: 7 p. m.

España: 3:00 a. m. (del lunes).

¿CÓMO VER EL SEXTO EPISODIO DE “HOUSE OF THE DRAGON 2″?

El sexto capítulo de la segunda temporada de “House of the Dragon″, al igual que el resto de la temporada, se puede ver a través del canal de paga de HBO, pero no esta no es la única opción que tienen los fanáticos, ya que también se emitirá al mismo tiempo por el servicio de streaming de Max y lo mejor de todo es que el programa quedará disponible allí para verlo en cualquier momento del día y desde el lugar que sea, siempre y cuando tengas una suscripción pagada y un dispositivo conectado a internet, así que no tienes motivo para perderte ningún detalle de la aclamada serie.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

Episodio 1 - “A son for a son”: 16 de junio de 2024 (YA DISPONIBLE)

Episodio 2 - “Rhaenyra the Cruel”: 23 de junio de 2024 (YA DISPONIBLE)

Episodio 3 - “The Burning Mill”: 30 de junio de 2024 (YA DISPONIBLE)

Episodio 4 - “The Red Dragon and the Gold”: 7 de julio de 2024 (YA DISPONIBLE)

Episodio 5 - “Regent”: 14 de julio de 2024 (YA DISPONIBLE)

Episodio 6 - 21 de julio de 2024

Episodio 7 - 28 de julio de 2024

Episodio 8 - 4 de agosto de 2024