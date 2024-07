El episodio 3 de la temporada 2 de “House of the Dragon” (en español: “La Casa del Dragón”) ya está disponible en Max, para alegría de los seguidores del fantástico universo creado por George R.R. Martin. Así, durante el capítulo, un misterioso personaje hizo una crucial predicción sobre la muerte de Daemon Targaryen... lo que generó que más de uno se pregunte sobre las reales circunstancias del deceso del hermano de Viserys I. Entonces, si quieres saber cuándo y cómo muere el príncipe, de acuerdo con el libro “Fire & Blood”, te recomendamos seguir adelante con la lectura de esta nota.

Vale precisar que Daemon Targaryen está interpretado por Matt Smith desde la primera entrega de la serie de HBO, protagonizando algunos de los momentos más impactantes de la producción.

Como sabemos, además de él, estrellas como Emma D’Arcy, Rhys Ifans, Olivia Cooke, Eve Best y Fabien Frankel lideran el elenco del show.

Antes de continuar, mira el tráiler de “House of the Dragon” - Temporada 2:

LA PREDICCIÓN EN “HOUSE OF THE DRAGON” SOBRE LA MUERTE DE DAEMON TARGARYEN

Durante el episodio 3 de la segunda temporada de la serie, Daemon Targaryen toma Harrenhal y se queda en el castillo, teniendo aterradoras visiones sobre la devastación que le espera mientras la guerra continúa.

De esta manera, encuentra a una joven Rhaenyra (Milly Alcock) cosiendo la cabeza del príncipe Jaehaerys, lo que lo hace ser consciente en primera persona de las consecuencias de sus acciones.

Finalmente, al salir de este sueño, él de da cuenta de que está en medio de un pasillo derrumbado, donde se le acerca Alys Rivers (Gayle Rankin) y le dice: “Morirás en este lugar”.

Por supuesto, esta predicción no hace más que trazar un camino para el desenlace de la historia del icónico Daemon en “House of the Dragon”.

¿CÓMO Y CUÁNDO MUERE DAEMON TARGARYEN SEGÚN EL LIBRO “FIRE & BLOOD”?

ATENCIÓN SPOILERS. En la obra de George R.R. Martin, Daemon muere durante uno de los días más oscuros en la historia de la familia Targaryen.

Resulta que, en medio de la guerra, Aemond logra recuperar Harrenhal para los Verdes y lleva a Vhagar a quemar los asentamientos de los aliados de los Negros en las Tierras de los Ríos. Frente a esto, Daemon desafía a su sobrino... haciendo que ambos monten a sus dragones tras una espera de 13 días.

Entonces, Daemon (encima de Caraxes) y Aemond (sobre Vhagar) protagonizan la “Batalla sobre el Ojo de Dios”, donde el esposo de Rhaenyra Targaryen se lanza contra el hijo de Alicent Hightower y clava su espada Hermana Oscura en el único ojo que aún le quedaba al chico.

El conflicto concluye con ambos dragones chocando contra el Ojo de Dioses, provocando que la legendaria Vhagar se ahogue con el cuerpo de Aemond encadenado a su silla... mientras que Caraxes fallece en la orilla.

En el caso de Daemon, su cuerpo nunca fue encontrado, pero se presume que también fue una víctima mortal de la pelea. Y, aunque existieron rumores acerca de que el “Príncipe Canalla” logró sobrevivir y pasó sus últimos días en secreto con su amante, esta es una versión que nunca se pudo probar.

¿QUÉ SE ESPERA DE LA MUERTE DE DAEMON EN LA SERIE “HOUSE OF THE DRAGON”?

Al igual que otros hechos descritos en el libro original, existe la posibilidad de que este suceso cambie en “House of the Dragon”.

No obstante, dada la advertencia de Alys, parece que Harrenhal tendrá un gran protagonismo en el futuro y, dentro de todo, seguro tendremos una despedida a lo grande de la figura de Daemon Targaryen.

Matt Smith le da vida al príncipe Daemon Targaryen desde la primera temporada de la serie "House of the Dragon" (Foto: HBO)