La segunda temporada de “House of the Dragon” continúa impactando a todos los seguidores de la ficción creada por George R. R. Martin. Si los primeros cuatro episodios te parecieron increíbles, el quinto promete emocionarte aún más y hacerte un fiel seguidor de la franquicia. ¿Quieres saber la fecha de estreno del nuevo episodio de la precuela de “Game of Thrones”? Depor te lo cuenta en esta nota.

El pasado domingo 7 de julio se estrenó “El fuego reinará”, cuyo episodio comienza con la aparición de Daemon en el castillo de Harrenhal, sumido en una crisis psíquica y atormentado por visiones de la joven Rhaenyra (Milly Alcock).

En tanto, el ejército de Aegon marchó hacia King’s Landing liderado por Criston Cole, la nueva Mano del Rey, con la intención de reclutar más seguidores y reivindicar el reinado del autoproclamado monarca de la casa de los Verdes. Rhaenyra, sin ejército, enfrenta a Cole, su antiguo amante, que comanda una fuerza militar tres veces mayor, suficiente para derrotar a las poderosas casas Rosby y Stokeworth.

El quinto capítulo de la franquicia promete dejar sin palabras a sus seguidores (Foto: HBO)

La acción y las batallas fueron los ingredientes principales de esta entrega, la cual dejó en suspenso el futuro de la princesa Rhaenys Targaryen. ¿Podrá salvarse o será cautiva de las garras de la muerte? Puedes averiguarlo en el capítulo 5 de “House of the Dragon”.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA VER EL CAPÍTULO 5 DE “HOUSE OF THE DRAGON” – TEMPORADA 2?

El capítulo 5 de “La casa del Dragón” – Temporada 2 estará disponible desde este domingo 14 de julio, siguiendo su estreno semanal de episodios.

En caso no lo sepas, este episodio se estrenará a las 6:00 p.m. (hora del Pacífico) y a las 9:00 p.m. (hora del Este). A partir de dicho horario, de acuerdo con tu ubicación es como sigue:

7:00 p.m. – México

– México 8:00 p.m. – Colombia

– Colombia 8:00 p.m. – Ecuador

– Ecuador 8:00 p.m. – Perú

– Perú 9:00 p.m. – Venezuela

– Venezuela 9:00 p.m. – Chile

– Chile 9:00 p.m. – Bolivia

– Bolivia 10:00 p.m. – Argentina

– Argentina 10:00 p.m. – Paraguay

– Paraguay 10:00 p.m. – Uruguay

– Uruguay 3:00 a.m. (del 15 de julio) – España

¿DÓNDE Y CÓMO VER EL EPISODIO 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON” – TEMPORADA 2?

El quinto capítulo de “House of the Dragon” – Temporada 2 se puede ver en HBO, a través del servicio de cable. Además, la serie está disponible en streaming a través de DGo (el servicio de DirecTV) y Max (la plataforma oficial de HBO).

Se espera mucha acción en esta nueva entrega de "House of the Dragon" (Foto: HBO)

Lo mejor de Max es que puedes ver los episodios en cualquier momento, ya que quedan almacenados. Solo necesitas una suscripción pagada y un dispositivo con conexión a internet.

