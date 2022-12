Adam Sandler es uno de los actores de Hollywood más queridos de la industria, pero es también el uno de los más criticados por su trabajo. A finales de 2022, el actor y productor habló sobre las duras críticas que enfrentaron sus películas a lo largo de su carrera; con algunas excepciones en los últimos años, como “Uncut Gems” y “Hustle”, dos películas que le han valido excelentes críticas del medio.

No es necesario retroceder mucho en el pasado para leer algunos comentarios realmente mordaces sobre el trabajo de Sandler en la industria cinematográfica. De hecho, el actor ha sido ganador de algunos ‘premios’ del Razzie, considerados los “anti-Oscar”. Solo por mencionar uno de sus trabajos: la comedia “Jack and Jill” logró liderar en todas las categorías de la gala.

Lo cierto es que Adam Sandler ha recibido más críticas que cualquier otra celebridad. Y eso no es nada nuevo, ciertamente, para la cultura pop. No obstante, el trabajo del actor si bien es criticado por la prensa, las personas disfrutan mucho de alguna de sus películas, pues hay algo en el trabajo de Sandler que lo hace especial para ellos. Pero, ¿cuál es su reacción a la crítica? Esto es lo que dijo el actor.

Adam Sandler es uno de los actores de Hollywood más queridos de la industria (Foto: AFP)

¿CÓMO REACCIONA ADAM SANDLER A LA CRÍTICA?

Millones de personas disfrutan de “The Waterboy” o “Happy Gilmore”, pero los críticos de la época se burlaron de estas cintas por no ser más inteligentes. Es algo con lo que la ahora estrella de Netflix ha tenido que lidiar durante la mayor parte de su carrera.

“Cuando salió ‘Billy Madison’, yo y mi amigo que lo escribió, pensamos: ‘¡Oh, sí, van a escribir sobre esto en Nueva York!’”, dijo a Deadline. “Leímos el primero y dijimos, ‘Dios mío, ¿qué pasó? Nos odian’”. Y luego dijimos: ‘Debe haber sido este periódico’, pero luego el 90 por ciento de los periódicos dicen: ‘Esto es basura’”.

Acostumbrado a la crítica

En la entrevista con “Happy, Sad, Confused”, Adam Sandler explicó cómo tuvo que acostumbrarse a esa fría recepción en los periódicos. Después de todo, sus proyectos seguían funcionando bien y acumulando dólares en la taquilla.

“Cuando los críticos comenzaron a odiarme, realmente me sentí mal por mi familia y me sentí mal por las personas que trabajaron muy duro en las películas. Quiero decir, tuve tantos actores geniales en las películas”, explicó Sandler. “Cuando terminábamos de filmarlo, me decían: ‘Creo que a los críticos realmente les va a gustar este’. Y yo diría ‘Oh no, van a decir cosas malas, y probablemente van a decir cosas malas acerca de que tú estás en esto’”.

“Recuerdo a Kathy Bates en ‘The Waterboy’, y la amaba y amaba todo lo que hacía”, agregó. “Recuerdo haberle dicho cuando alguien mencionó a los críticos que yo estaba como, ‘Probablemente no les va a gustar. Probablemente van a decir cosas malas, tal vez no lo lean’. Y ella dijo: ‘Bueno, me gusta, así que eso es todo lo que importa’, o algo así. Ella era genial”.