“One Piece 1073″ se lanza el domingo 29 de enero y ya han aparecido los spoilers confirmados del episodio. El Arco de Egghead, el último de la historia de Eichirio Oda, ha traído más revelaciones y promete seguir develando los secretos que tienen décadas dentro de la publicación del viaje de Monkey D. Luffy y la tripulación de los Sombreros de Paja.

En las anteriores entregas, el CP0 llegó a la isla de Egghead para buscar al Dr. Vegapunk, pero se toparon con que los Mugiwara habían llegado hace poco y que una alianza entre la tripulación del nuevo yonko y el científico era inminente.

Los soldados del Gobierno Mundial, liderados por Rob Lucci, empezaron a hacer destrozos en la guarida de Vegapunk y consiguieron hacerse del mando de los Seraphines, unos seres creados a partir de los antiguos y poderosos Oukas Shishibukais.

Mientras Luffy contuvo al despertar de la fruta de Lucci con su Gear 5, Zoro también detuvo a Kaku, quien despertó su fruta modelo Jirafa. Sin embargo, al final del episodio 1072, Stussy traicionó a Lucci al derribar a su subordinado. Se supo que, además, ella es un clon de Bakkin, quien formó parte de la tripulación de los Piratas de Rocks. Si quieres saber más del episodio anterior, puedes hacer click aquí.

Stussy en el manga de "One Piece" (Foto: Shueisha)

¿QUÉ PASARÁ EN EL MANGA “ONE PIECE 1073″?

Desactivar la orden de Rob Lucci

La portada del capítulo 1073 de “One Piece” tendrá al Dr. Vegapunk mostrando sus creaciones particulares que disparan flores, bajo la mirada de reprobación de Caesar Clown, Judge y Queen.

Luego, el episodio retomará la traición de Stussy, quien será atacada por Rob Lucci. Sin embargo, el ataque del CP0 falla y la mujer consigue confundirlo con una ilusión, una técnica llamada “Cuerpo Mantenido”. De esta forma, debilita a Lucci con un pintalabios que tiene kairoseki y lo muerde para dejarlo dormir como a Kaku.

Ella es, finalmente, la persona a la que Vegapunk llamó en un episodio anterior. Se conocerá que, en los planes del científico, no se encontraba el hecho de que el clon de Bakkin forme parte del CP0. Así, Stussy buscará la forma de romper con la orden de Lucci a los Seraphi, quienes lo están destruyendo todo, pero no puede porque le corresponde a uno de los Vegapunk.

Lilith es quien está por desactivar el mandato de Lucci pero es atacada por el Seraphim de Ojo de Halcón. Cuando está por herirla, aparece Zoro. Esa una de las peleas más interesantes y el clon se sorprende del nivel del espadachín de la tripulación de Monkey D. Luffy.

Mientras que el Seraphim Shark busca derribar a Edinson. Sin embargo, Sanji evita el golpe y, por fin, este consigue anular la orden de Rob Lucci y los inventos de Vegapunk dejan de atacar el Laboratorio. En tanto, Luffy y Chopper buscan al científico y Bonney.

A Rob Lucci se le borró la sonrisa del rostro (Foto: Toei Animation)

El hijo de Barbablanca

En otro momento, se muestra la Isla Sphinx, donde nació Edward Newgate, Shirohige, y que está bajo el liderazgo de Marco. Ante la ausencia del Fenix, quien estaba en Wano, la Marina entró en dicho territorio y el almirante Ryokugyuu capturó a Edward Weevil, quien se autoproclamó el hijo de Barbablanca.

Miss Bakkin, quien fuera miembro de los Piratas de Rocks, le pide a Marco que salve al hijo de Shirohige. Ante la incertidumbre de Marco, le exigirá que hable con el Dr. Vegapunk si tiene dudas de que Weevil es hijo de su fallecido capitán.

Uno de los Cinco Ancianos en el barco de Kizaru

Finalmente, se ve que, en el barco de Kizaru, hay uno de los Cinco Ancianos, y se trata del gorosei Saint Jernica Saturn. El viejo Saturno con una cicatriz en el lado izquierdo de su rostro viaja junto al almirante, quien le pregunta si él, en el pasado, conoció a Vegapunk.

Uno de los nobles de mayor rango come y bebe (su comida fue probada antes por los marinos para verificar que no esté envenenada) y le responde que sí, desde hace mucho tiempo. Y lamentó que hayan llegado a esta situación. ¿Sus intenciones son matar al científico? ¿Por fin veremos el poder del tiempo del hombre que interfirió en la pelea de Kaido y Luffy? La próxima semana no hay manga.

Los cinco ancianos del Gobierno Mundial en "One Piece" (Foto: Toei Animation)

¿CÓMO LEER EL MANGA DE “ONE PIECE” EL LÍNEA?

Los nuevos capítulos del manga de “One Piece” se pueden leer en línea, y de manera legal, a través de la plataforma Manga Plus de Shueisha, la cual está disponible en este enlace y también a través de una aplicación que se puede bajar por Play Store. Cada semana, se suben los recientes episodios de la historia de Eiichirō Oda.

Luffy preparándose para pelear en el anime (Foto: Toei Animation)

¿CÓMO VER “ONE PIECE”?

Los capítulos de “One Piece”, anime que está en emisión, se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Crunchyroll. Para ver la serie de manera online, puedes hacer click en este enlace.

Aquí puedes ver el primer puñetazo con el que Luffy derribó a Kaido en “One Piece”:

¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES PRINCIPALES DE “ONE PIECE”?