La película “After Everything” (“After 5: Para siempre”) es la producción con la que nos despedimos de Hardin Scott, Tessa Young y su historia de amor. Como sabemos, los personajes interpretados por Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford son los protagonistas de la saga cinematográfica “After”, aquella que adaptó los populares libros de Anna Todd a la pantalla grande. En ese sentido, los fans están entusiasmados por conocer qué pasará con ellos en el desenlace de este intenso relato romántico.

Vale precisar que la cinta es la primera entrega de la franquicia que no está basada directamente en una novela específica, pues la autora no ha publicado una secuela de la obra “After Ever Happy” (2015).

Además, se sabe que el film se titula “After: aquí acaba todo” en España y está dirigido por Castille Landon, quien también estuvo a cargo de la cuarta entrega de la saga.

SINOPSIS DE “AFTER EVERYTHING”

“After 5″ se centra en Hardin Scott, el autor de best-sellers que sigue luchando por seguir adelante. Después de separarse de Tessa, él la ha pasado muy mal, por lo que decide viajar a Portugal para recuperar a su amada.

No obstante, allí se reencontrará con Natalie, su antiguo amor, y otras figuras del pasado que amenazan con poner en peligro su complicada relación.

Nuestro protagonista también deberá luchar por terminar su siguiente libro y hacerle frente a la presión de su editorial por cumplir con su fecha límite. ¿Podrá superar estos obstáculos y volver a conectar con Tessa? Esperamos averiguarlo pronto.

TRÁILER DE “AFTER EVERYTHING”

¿CÓMO VER LA PELÍCULA “AFTER EVERYTHING”?

¿Cuándo se estrena en Estados Unidos?

“After: Para siempre” se estrena el miércoles 13 de septiembre del 2023 en Estados Unidos, país donde solo se proyectará en los cines durante dos días consecutivos, como parte del Fathom Event.

Al igual que las otras películas de la saga, llegará a Netflix USA tras su lanzamiento en la pantalla grande.

¿Cuándo se estrena en México y otros territorios?

En México y Latinoamérica, la película se estrena en cines el jueves 14 de septiembre del 2023, mientras que en España, aterrizará en la cartelera el viernes 15 de septiembre.

Se espera que llegue a estos territorios a través de Amazon Prime Video, desde octubre del 2023.

ACTORES Y PERSONAJES DE “AFTER EVERYTHING”

Como mencionamos previamente, Hero Fiennes-Tiffin y Josephine Langford lideran el reparto de la cinta.