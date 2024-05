Tras el final de “Young Sheldon”, algunos fans de la precuela de “The Big Bang Theory” se preguntan por qué Paige Swanson, personaje interpretado por Mckenna Grace, no apareció en la séptima y última temporada de la serie de CBS creada por Chuck Lorre y Bill Prady. ¿Qué pasó con la niña prodigio que hizo su debut a principios de la segunda entrega?

En “A Rival Prodigy and Sir Isaac Neutron” (2x02), segundo episodio de la segunda temporada, Paige fue presentada como una estudiante más inteligente que Sheldon en la clase del Dr. Sturgis, lo que provoca los celos del joven prodigio. En un próximo capítulo, Paige le cuenta a Sheldon que sus padres probablemente se divorciarán debido a sus constantes peleas.

En el décimo episodio de la segunda temporada de “Young Sheldon”, Paige se convierte en amiga de Missy tras encontrarse en el centro comercial. En la tercera entrega, sus padres se divorcian, lo que afecta negativamente a Paige, quien aparece por última vez en la sexta temporada cuando ella y la hermana gemela de Sheldon huyen de casa y más tarde, son atrapadas por la policía.

Paige Swanson (Mckenna Grace) era igual de inteligente que Sheldon, pero optó por otro camino en "Young Sheldon" (Foto: CBS)

LA RAZÓN POR LA QUE PAIGE NO APARECIÓ AL FINAL DE “YOUNG SHELDON”

“La gente pregunta por Paige todo el tiempo, y ella sólo estuvo en [nueve] episodios de ‘Young Sheldon’”, señaló el productor ejecutivo Steve Holland a TVLine. “Es más, solo tres de esos episodios se superpusieron con la temporada 12 de ‘Big Bang’. Para cuando su papel se amplió, ‘Big Bang’ había terminado y no había forma de ir, ‘¿Podemos regresar y adaptarla a The Big Bang Theory?’”

Holland también explicó que una de las razones de la ausencia de Mckenna Grace, actriz de 17 años, tiene una agenda complicada. “La gente en línea responde a Paige y creo que eso se debe a que Mckenna es increíble”, indicó. “La desventaja de que Mckenna sea increíble es que Mckenna es una estrella de cine y eso hace que Mckenna sea muy difícil de conseguir”.

No obstante, confesó que no consideró abordar más de la historia de Paige tras su fallida fuga con Missy. “Cuando llegamos a esta temporada, especialmente al ser una temporada más corta, nunca pensamos que [la historia de Paige] fuera un arco que necesitara más cierre del que tuvo”, aseguró Holland. “Había un paralelo; ella era una especie de reflejo de Sheldon, una forma diferente en la que Sheldon podría haber resultado, y creo que vimos cómo se desarrollaba”.

¿Qué dijo Holland sobre las teorías de Paige?

Las trágicas teorías sobre la ausencia de Paige en “The Big Bang Theory” surgen a raíz de que ella ni aparece ni es mencionada, a diferencia de Tam, otro viejo amigo de Sheldon. “Sé que hay algunas teorías oscuras sobre lo que le pasó a Paige y por qué Sheldon no la menciona [en The Big Bang Theory]”.

“No creo que no la mencionen porque tomó un camino oscuro y está muerta en ‘The Big Bang Theory’. Para nosotros, fue simplemente una forma interesante de explorar a otro niño que tenía algo similar a Sheldon y los diferentes caminos que podían tomar. [Para la temporada 6] ella no es una gran parte de la vida de Sheldon; ella es más amiga de Missy en el programa que amiga de Sheldon. Dicho esto, hubiera sido genial tener a Mckenna de regreso porque siempre es increíble”, agregó el showrunner de “Young Sheldon”.