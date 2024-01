“All of Us Are Dead” (“Estamos muertos” en español) es la serie surcoreana de Netflix que se mantiene como uno de los programas favoritos del catálogo de la plataforma de streaming. Y esto se debe a su historia atrapante: un apocalipsis zombi que parece iniciar en una escuela de Corea del Sur.

El éxito de la serie en 2022 hizo que fuera renovada por una temporada 2, la cual todavía no tiene una fecha de estreno. Por lo que todavía tienes tiempo para ponerte al día en esta impresionante historia de supervivencia.

La temporada 1 de esta producción televisiva, basada en un webtoon “Now at Our School” de Dong-geun, publicado en Naver entre 2009 y 2011, tiene un total de 12 episodios, los cuales duran entre 53 y 72 minutos.

Antes de saber más de la trama de “Estamos muertos”, te dejamos el tráiler oficial de la serie surcoreana de Netflix:

¿DE QUÉ TRATA “ALL OF US ARE DEAD”?

De acuerdo a la sinopsis oficial de Netflix, esta es la trama de “All of Us Are Dead”: “Luego de que un virus zombi se propaga por su escuela, un grupo de jóvenes atrapados debe encontrar una salida o acabar infectado”.

Los estudiantes de Hyosan High School tienen todo en contra, porque no solo sus amigos y compañeros intentan matarlos, sino porque han sido cercados, puestos en cuarentena, por parte de las autoridades.

De igual manera, su ciudad ha sido cercada para evitar que el virus llegue a más partes del país. Lo que ha convertido en un lugar donde la civilización ha sido pisoteada para siempre.

Así es cómo los protagonistas no solo deben evitar ser infectados por otros alumnos, sino que también luchar contra el miedo y la locura en medio de un apocalipsis cada vez más turbio.

Shin Jae-hwi como un zombi en una escena de la serie surcoreana "Estamos muertos" de Netflix (Foto: Film Monster)

ACTORES Y PERSONAJES DE “ALL OF US ARE DEAD”

Yoon Chan-young interpreta a Lee Cheong-san, el protagonista de la serie. Cheong-san es un estudiante de secundaria popular y amable que está enamorado de Nam On-jo.

Park Ji-hoo interpreta a Nam On-jo, la mejor amiga de Cheong-san. On-jo es una estudiante de secundaria inteligente y valiente que está decidida a sobrevivir.

Cho Yi-hyun interpreta a Choi Nam-ra, la presidenta del consejo estudiantil. Nam-ra es una estudiante de secundaria inteligente y solitaria que se convierte en una zombi inteligente.

Park Solomon interpreta a Lee Su-hyeok, un estudiante de secundaria popular y apuesto que es el novio de Nam-ra. Su-hyeok es un estudiante de secundaria valiente y decidido que está dispuesto a hacer lo que sea para proteger a Nam-ra.

Lee Yoo-mi interpreta a Lee Na-yeon, una estudiante de secundaria rica y popular que es cruel y manipuladora. Na-yeon es una estudiante de secundaria egoísta y despiadada que solo piensa en sí misma.

Kim Byung-chul interpreta a Lee Byeong-chan, un profesor de ciencias que creó el virus zombi. Byeong-chan es un profesor de ciencias inteligente y ambicioso que está dispuesto a hacer cualquier cosa para salvar a su hijo.

Yoo In-soo como Yoon Gwi-nam, un estudiante de secundaria violento y despiadado que se convierte en un zombi.

Kim Joo-hyuk como Nam So-ju, el padre de Nam On-jo.

Lee Kyu-hyung como Nam So-ju, el hermano mayor de Nam On-jo.

Moon Ji-ho como Jang Ha-ri, una estudiante de secundaria que es amiga de Cheong-san.

Ahn Eun-jin como Park Eun-ji, una estudiante de secundaria que es amiga de On-jo.

Kim Bo-yoon como Yoon I-sak, un estudiante de secundaria que es amigo de Cheong-san.

Kim Min-kyu como Yang Dae-su, un estudiante de secundaria que es amigo de Su-hyeok.

¿CÓMO VER “ALL OF US ARE DEAD”?

La serie “All of Us Are Dead” se encuentra disponible en la plataforma de streaming Netflix. Puedes ver los episodios completos con una suscripción.