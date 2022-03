La serie surcoreana “All Of Us Are Dead” o también conocida como “Estamos muertos” es una producción que en poco tiempo consiguió ser una de las más vistas en la plataforma de Netflix y que dejó a sus miles de fanáticos con las ganas de ver la temporada 2. Algunos han señalado que la serie superó en éxito a su antecesora “El juego del calamar”.

Conocida originalmente con el título de “Jigeum Uri Hakgyoneun” esta serie está basada en el webtoon “Naver Now at Our School” de Joo Dong-geun calificada como un boom internacional, pues, relata la historia de estudiantes del instituto Hyosan quienes deberán sobrevivir a un ataque zombi donde la mayoría de residentes se contagiarán.

“Estamos muertos” cuenta con la participación de Park Ji-hoo, que interpreta a Nam On-jo; así como Yoon Chan-young en el papel de Lee Cheong-san. También aparece Cho Yi-hyun como Choi Nam-ra; acompañada por Park Solomon que hace de Lee Soo-hyuk y Yoo In-soo en el papel de Yoon Gwi-nam.

La serie "Estamos muertos" fue una de las más vistas en la plataforma de Netflix (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

Pero lo que ha llamado mucho la atención de los fans fue el comportamiento y la fuerza que tenían los zombis también conocidos como Halfbies quienes luego de contagiarse y quedar inmovilizados logran correr a una velocidad increíble, esto sumado a que su fuerza es única y sobrenatural.

Este tipo de infectados hace referencia a zombis híbridos o zombis asintomáticos, quienes podrían ser el futuro de la evolución humana. Si bien se desconoce la procedencia de esta vertiente, todo parece indicar que la raíz es la mordida de uno.

¿QUÉ TAN FUERTES SON LOS HALFBIES EN “ESTAMOS MUERTOS”?

Todos los fans de “Estamos muertos” recuerdan que en la primera temporada se pudo ver a los clásicos zombis y combinaron con ideas modernas e innovadoras que captó la atención del público. Ante ello, la serie ha generado gran expectativa de lo que pueda ocurrir en la segunda temporada.

Con la hipótesis del científico Byeong-chan se pudo ver que algunos de sus personajes resistieron el contagio total del virus zombi.

Los estudiantes que sobrevivieron al ataque zombi en "Estamos muertos" (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

Se debe indicar que Eun-ji, Gwi-nam y luego Nam-ra fueron los primeros ejemplos de mitades Halfbies en “Estamos muertos” donde se combinó la conciencia de una persona con la inmortalidad y fuerza sobrenatural de un zombi, además de la invulnerabilidad y los sentidos agudizados.

Gwi-nam se convierte en zombi en "Estamos muertos" (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

Esto queda demostrado en el episodio 5 donde Gwi-nam se enfrentó a varias personas y los derrotó casi de manera inmediata. El personaje Gwi-nam tampoco se vio afectado cuando le propinaron algunos golpes que no le causaron mayor inconveniente.

También se observó que Gwi-nam lanzaba a las personas a largas distancias sin ningún problema, sin dejar de mencionar que agarró con una sola mano y levantó a muchos humanos. Este poder, evidentemente, es cuando se transforma luego de contagiarse.

La fuerza Halfbies es sobrenatural (Foto: Film Monster Co / Kimjonghak Production Co)

CUANDO GWIN-NAM DEMOSTRÓ LA GRAN FUERZA DE UN HALFBIE

Casi al final de la primera temporada, se ve que Gwi-nam trata de abrir la puerta de la azotea donde se escondían los únicos estudiantes que sobrevivieron al ataque zombi. El referido personaje trató de abrir la puerta y pese a que no logró su cometido con unos cuantos golpes dejó en mal estado la puerta de acero.

Pero durante su cometido Gwi-nam se rompió toda la muñeca; sin embargo, esto no le causó ningún dolor y tampoco preocupación alguna por lo que se supone que no llegan a sentir angustia ni estrés que los perjudique.