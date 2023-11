Dirigida por Shawn Levy y escrita por Steven Knight, “La luz que no puedes ver” (“All the Light We Cannot See” en inglés) es una miniserie de Netflix que se estrenará el 2 noviembre de 2023. La ficción de cuatro partes cuenta con Levy, Dan Levine y Josh Barry de 21 Laps Entertainment como productores ejecutivos.

La serie se desarrolla en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, donde los caminos de Marie Laure Leblanc, una adolescente francesa ciega, y Werner Pfennig, un soldado alemán, se entrecruzan.

Según Tudum, “‘La luz que no puedes ver’ entrelaza hábilmente las vidas de Marie-Laure y Werner a lo largo de una década y cuenta la historia del poder extraordinario de la conexión humana – un faro que nos puede guiar incluso en los tiempos más oscuros”. Pero, ¿se basa en una historia real?

"La luz que no puedes ver" se basa en la galardonada novela de Anthony Doerr (Foto: Netflix)

“LA LUZ QUE NO PUEDES VER”, ¿ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA REAL?

“All the Light We Cannot See True Story” se basa en la galardonada novela homónima de Anthony Doerr. El libro que se publicó en 2014 se convirtió en un fenómeno global, ganó un Premio Pulitzer en 2015 y la Medalla Andrew Carnegie a la Excelencia en Ficción ese mismo año.

El director Shawn Levy se obsesionó con el libro que ha permanecido en la lista de los más vendidos del New York Times durante más de 200 semanas desde que lo leyó por primera vez durante la temporada navideña, poco después de su publicación.

“Lo que más recuerdo es haber devorado el libro, [y] estar tan cautivado por su estructura transversal y sus temas de inocencia frente a la oscuridad, esperanza frente al mal”, explicó a Tudum. “Necesito hacer este libro. Lo necesito. Necesito hacerlo. Es mi sueño”.

Cuando intentó adaptar la historia descubrió que estaban desarrollando una película, pero el proyectó fracasó, así que Levy aprovecha la oportunidad para plantear su propuesta. “Hay demasiada historia para dos horas. El tiempo de ejecución que ofrecen las series limitadas nos permite hacer justicia más a fondo al material original [para que] sea, de hecho, la novela que cobra vida en lugar de la novela recortada para adaptarse a un tiempo de ejecución o formato”.

Marie-Laure es una valiente adolescente ciega que huye del París ocupado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial en "La luz que no puedes ver" (Foto: Netflix)

Hechos históricos en “La luz que no puedes ver”

Aunque “La luz que no puedes ver” no se basa en una historia de la vida real, incluye varios hechos históricos, ya que tiene lugar antes, durante y después de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial.

Gran parte de la trama y los personajes se inspiraron en acontecimientos reales como la crucial batalla de Saint-Malo. Esta ciudad costera francesa llamó la atención de Anthony Doerr. “Caminas por sus calles adoquinadas, hueles las mareas, escuchas el eco de tus pasos y piensas: esta ciudad ha sobrevivido durante más de mil años”, dijo al HuffPost en 2015.

“Pero Saint-Malo fue casi en su totalidad destruido por la artillería estadounidense en 1944, en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, y reconstruido minuciosamente, bloque por bloque de granito, a finales de los años 40 y principios de los 50. Que un lugar pudiera ocultar tan completamente su propia incineración, y que mi propio país fue el responsable de esa incineración, me fascinó.”