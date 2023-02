“Ant-Man and The Wasp: Quantumania” ya se encuentra disponible en los cines a nivel mundial, la cinta es la tercera sobre “Ant-Man” en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). La película ha causado muchas opiniones positivas y negativas.

Una de las razones para los comentarios divididos es la ausencia de Luis (Michael Peña), el mejor amigo de Scott Lang (identidad real de Ant-Man). Y es que, el personaje brindaba un toque de humor a la cinta, gracias a su personalidad.

Peyton Reed, director de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” ha dado su opinión al respecto para que de esa forma los seguidores de la cinta puedan conocer el motivo de los cambios.





¿Por qué Luis, el amigo de Scott Lang, no aparece en “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?





En una entrevista con The Hollywood Reportar, Peyton Reed, director de la cinta declaró al respecto: “No hubo versiones de esta película (con Luis). Hay muchos personajes en la cinta”. Asimismo, él agregó que “Obviamente tenemos a la familia Lang, van Dyne y Pym, pero también presentamos a Kang, MODOK y todos nuestros personajes de Freedom Fighter. Así que tuvimos que tomar decisiones desde el principio sobre que historias podíamos contar y que historias no podíamos contar. Me encantan esos personajes. Fueron muy, muy divertidos y parte de la familia Lang, pero a medida que avanzábamos más y supimos que queríamos llevar a la familia al Reino Cuántico desde casi el inicio no tenía sentido incluir a Luis y otros personajes”.





¿Desde cuándo “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” está disponible en los cines de Perú?

La primera película de la fase 5 del universo de Marvel y la número 31 de la saga se encuentra en los cines desde el 16 de febrero de 2023. Paul Rudd interpreta nuevamente a Ant-Man y en esta ocasión de acuerdo a las imágenes del tráiler en la cinta se va a enfrentar a sus miedos más profundos.





¿Desde cuándo “Ant-Man and The Wasp: Quantumania” está en los cines de Estados Unidos?

La cinta protagonizada por Paul Rudd y Evangeline Lilly está en la cartelera de Estados Unidos y otros países en el mundo desde el 17 de febrero del 2023.





¿De qué trata “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”?

Scott Lang y Hope Van Dyne (Paul Rudd y Evangeline Lilly respectivamente) junto a Hank Pym y Janet Van Dyne (padres de Hope), y Cassie Lang (hija de Scott) van a explorar el Reino Cuántico y durante esa aventura van a interactuar con extrañas criaturas que van a poner sus vidas en peligro.





Reparto de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”





Paul Rudd es Scott Lang (Ant-Man)

Evangeline Lilly es Hope van Dyne (Avispa)

Jonathan Majors es Kang el Conquistador

Kathryn Newton es Cassie Lang

Bill Murray es un villano no revelado

Michelle Pfeiffer es Janet van Dyne

Michael Douglas es Hank Pym





Tráiler de “Ant-Man and The Wasp: Quantumania”









