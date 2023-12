“Aquaman and the Lost Kingdom” es la última entrega que hizo DC Studios en 2023. La película, protagonizada por Jason Momoa y Amber Heard, es una adaptación de los cómics. Por ello, como toda versión, ha hecho varios cambios a la historia original. Y una de las más importantes es lo que pasó realmente con Aquababy, el hijo del protagonista.

En “Aquaman 2″, Manta Negra secuestra a Arthur Jr. para sacrificarlo y obtener un poder que lo puede ayudar a concretar su macabro plan. Sus intenciones, sin embargo, se ven frustradas por el héroe de la ficción.

Aquababy, como se le conoce en las historietas, es hijo de Arthur y Mera, por lo que tiene sangre humana y atlante. Además, es el heredero al trono de Atlántida. Su linaje real llama la atención del villano.

¿El hijo de Aquaman también es rescatado en los cómics? Antes de saber más de la otra historia, te dejamos el tráiler oficial de la película “Aquaman and the Lost Kingdom”:

¿QUÉ PASÓ CON EL HIJO DE ARTHUR CURRY EN LOS CÓMICS?

Al igual que en la película “Aquaman and the Lost Kingdom”, el personaje de Arthur Jr. también es secuestrado en los cómics de “Aquaman”, después de una trampa para el personaje principal.

De esta forma, el rapto se concreta y el villano encierra al niño en un globo de vidrio donde Aquababy perdería oxígeno con el pasar del tiempo. Aquaman llega para salvarlo y se enfrenta a Aqualad para reponer el aire de la esfera donde está su hijo.

Así es cómo Aquaman, comunicándose telepáticamente con Topo, consigue lanzar su tridente para liberar a Arthur Jr. de la prisión en la que se encontraba. El pequeño estaba inconsciente cuando es rescatado por su padre.

Aquaman y Aquababy en una escena de la película “Aquaman and the Lost Kingdom” (Foto: DC Studios)

¿MUERE EL HIJO DE ARTHUR CURRY?

Sí, Arthur Jr., el hijo de Arthur Curry y Mera, muere asfixiado por la trampa de Manta Negra. De esta manera, el protagonista busca venganza y va con todo para acabar con el villano y sus secuaces.

Y lo consigue, termina subyugando al antagonista y, cuando está por matarlo, cortándole la manguera de aire de su traje para que muera asfixiado como su hijo, se detiene ante los ruegos del villano y lo entrega a la justicia.

¿CÓMO VER “AQUAMAN AND THE LOST KINGDOM”?

La película “Aquaman and the Lost Kingdom” se estrenó a nivel internacional el viernes 22 de diciembre en las salas de cine. Para ver la cinta, debes consultar tu cartelera local. En cuanto a su llegada al streaming, todavía no hay novedades al respecto.