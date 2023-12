A pesar del papel crucial de Mera en “Aquaman and the Lost Kingdom”, la participación de Amber Heard se reduce a unos pocos minutos, generando dudas sobre si la controversia legal con Johnny Depp influyó en esta decisión o si fue parte de la planificación original. Exploramos las razones detrás de la limitada presencia de Mera en la película de DC.

La película hizo su debut en Estados Unidos el 22 de diciembre de 2023, y lo que más llamó la atención del público fue la limitada participación de Mera.

Mera, la princesa de Xebel que se enamoró de Arthur Curry y ascendió a ser la esposa de Aquaman y reina de la Atlántida, no recibe la misma atención que en la primera entrega de “Aquaman”.

LA APARICIÓN DE AMBER HEARD EN “AQUAMAN 2″

La aparición de Amber Heard como Mera en “Aquaman and the Lost Kingdom” fue tan fugaz como su matrimonio con Johnny Depp. Como contexto, en la narración inicial te explica que Aquaman y Mera se casaron y cómo es su dinámica como padres de Arthur Jr.

Arthur y Mera se casaron poco después de los eventos de la primera película de "Aquaman" (Foto: Warner Bros. Pictures)

En esta entrega, vemos a Mera en algunas tomas frescas y también en escenas recicladas del primer Aquaman. Las nuevas tomas nos muestran a una Mera gobernando junto a Aquaman, enfrentándose a desafíos reales como cuidar del reino mientras Arthur no tiene la misma concentración (¡qué sorpresa!).

Además, hay otros momentos en los que vemos a Mera haciendo malabarismos entre las responsabilidades reales y las tareas diarias, como lavar la ropa mientras Arthur se encarga del pequeño Aquababy.

A pesar de su corta aparición en pantalla, el papel de Mera se destaca por su importancia en la trama. No solo es la madre del hijo de Arthur, sino que también desempeña un papel crucial al salvar a Aquaman en tres ocasiones diferentes a lo largo de “Aquaman and The Lost Kingdom”.

LA HISTORIA DE “AQUAMAN 2″ EXCLUYE A MERA

La presencia de Amber Heard como Mera en “Aquaman and the Lost Kingdom” es más breve de lo que muchos esperaban, con un tiempo total en pantalla de menos de 5 minutos y entre 9 y 10 líneas de diálogo. Está limitada participación se debe a una trama que la aparta durante gran parte del segundo acto.

Mera, después de sufrir graves heridas debido a una explosión óptica de Black Manta durante el ataque a la Atlántida, se ve forzada a recuperarse al margen. Este período de ausencia coincide con Aquaman llevando a cabo la misión de liberar a su medio hermano, Orm, de prisión y localizar a Manta para descubrir sus próximos movimientos.

La nueva secuela se centra principalmente en la relación entre Arthur y su medio hermano Orm, quien previamente intentó desencadenar la guerra con el mundo de la superficie en la primera película. Por ende, Mera asume un papel más secundario en términos de tiempo en pantalla

¿EL CAMBIO EN SU PROTAGONISMO ES POR EL CONFLICTO LEGAL CON JOHNNY DEPP?

Lo cierto es que no podemos responder esta pregunta, pues hay dos versiones diferentes. Aunque Heard ha afirmado que su papel se vio afectado por la disputa pública, el director James Wan ha proporcionado una perspectiva diferente.

Wan refutó las afirmaciones de Heard, explicando que la naturaleza de la secuela siempre estuvo destinada a centrarse en la dinámica entre Arthur y su medio hermano Orm. Según Wan, la película estaba concebida como “una película de bromance, acción y aventuras”, poniendo el énfasis en la relación entre los personajes de Aquaman y Orm.

Sin embargo, considerando que las grabaciones iniciaron en junio de 2021, después de que el año anterior salieran a flote las acusaciones contra Heard de abuso doméstico y las peticiones que la despidan de “Aquaman 2″.

Puede que la reducción de su papel haya sido estratégico en caso el juicio resultara en favor de Depp (como sucedió), o puede que simplemente Heard haya usado este recurso para demostrar que ha “sido afectada por las acusaciones” de su exesposo.