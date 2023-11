“Asesinato en el fin del mundo” (“A Murder at the End of the Word”) parece ser la alternativa perfecta para aquellos fans del subgénero “whodunit”. Es decir, proyectos con una trama en la que se busca al responsable de una muerte misteriosa. ¿Quieres saber de qué trata y cómo ver la serie? Presta atención a esta nota.

Vale precisar que la producción fue creada por Brit Marling y Zal Batmanglij, las mentes maestras detrás de “The OA”, una gran obra de misterio que fue injustamente cancelada tras su segunda temporada en Netflix.

Ahora, los creativos cuentan con el respaldo de FX, presentando las actuaciones principales de las estrellas Emma Corrin, Clive Owen, Harris Dickinson y Joan Chen.

SINOPSIS DE LA SERIE “A MURDER AT THE END OF THE WORLD”

“A Murder at the End of the World” se centra en la historia de Darby Hart (Corrin), una detective aficionada de la Generación Z y hacker experta en tecnología.

Ella y otras ocho personas son invitadas por un multimillonario solitario (Owen) a participar en un retiro en un lugar remoto y deslumbrante… pero, cuando uno de ellos aparece muerto, Darby debe utilizar todas sus habilidades para descubrir quién es el asesino.

¿Podrá encontrarlo entre tanto sospechoso? Esperamos averiguarlo pronto.

MIRA EL TRÁILER DE LA SERIE “A MURDER AT THE END OF THE WORLD”

FECHA DE ESTRENO DE “A MURDER AT THE END OF THE WORLD”

Los dos primeros episodios de “A Murder at the End of the World” se estrenarán el martes 14 de noviembre del 2023, exactamente a las 9:00 pm. (hora del Pacífico).

Desde entonces, se emitirá un capítulo semanal, según el siguiente cronograma:

Episodio 1: martes 14 de noviembre del 2023

Episodio 2: martes 14 de noviembre del 2023

Episodio 3: martes 21 de noviembre del 2023

Episodio 4: martes 28 de noviembre del 2023

Episodio 5: martes 05 de diciembre del 2023

Episodio 6: martes 12 de diciembre del 2023

Episodio 7: martes 19 de diciembre del 2023

¿CÓMO VER LA SERIE “A MURDER AT THE END OF THE WORLD”?

En Estados Unidos, la serie se emitirá a través de la plataforma de streaming Hulu.

Si te encuentras en Latinoamérica, podrás verla desde Star Plus; mientras que, en España, estará disponible en Disney Plus.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE LA SERIE “A MURDER AT THE END OF THE WORLD”