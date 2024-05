Algunos ven el escándalo de Ashley Madison, que estalló en 2015, como un acto de karma para quienes buscaban aventuras extramaritales en la famosa página web, mientras que otros lo consideran un desafortunado ciberataque. La nueva docuserie de Netflix, titulada “Ashley Madison: Sex, Lies & Scandal”, explora todos los hechos. ¿Qué sucedió realmente? Aquí te lo cuento.

En tres episodios, el programa habla con numerosos ex empleados y clientes y, al mismo tiempo, ofrece una nueva perspectiva sobre por qué las personas se sintieron atraídas por el sitio en primer lugar.

¿Qué es Ashley Madison? Una página web de citas que se lanzó en 2002 y se comercializa para personas casadas que buscan aventuras. Fue fundada por Darren J. Morgenstern. El eslogan del sitio lo dice sin rodeos: “La vida es corta. Tener una aventura”.

“Ashley Madison: Sexo, mentiras y escándalo” llega a Netflix el 15 de mayo de 2024, ofreciendo una mirada intensa y reveladora a uno de los escándalos más polémicos de la era digital.

Antes de continuar, mira el tráiler de la docuserie.

LOS HACKERS DE ASHLEY MADISON

En 2015, un grupo de hackers conocido como The Impact Team causó un verdadero escándalo al filtrar datos de aproximadamente 32 millones de usuarios del infame sitio de citas para infieles.

¿Qué revelaron? Nombres, información de perfil, direcciones y detalles de pago de los usuarios. Este grupo había amenazado previamente con publicar toda esta información si la empresa matriz, Ruby Corp (anteriormente Avid Life Media), no cerraba Ashley Madison y su sitio hermano, Established Men.

Obviamente, la empresa no cedió y The Impact Team cumplió su promesa, dejando expuesta la vida privada de millones de personas.

Comunicado que lanzó The Impact Group antes del hackeo de Ashley Madison (Foto: THE IMPACT TEAM/MALWAREBYTES)

EL MOTIVO DETRÁS DEL ATAQUE A ASHLEY MADISON

Bueno, parece que The Impact Group no estaba muy impresionado con el juego sucio que se traía el sitio. Según ellos, Ashley Madison no era más que una “estafa con miles de perfiles femeninos falsos”. Cuando Ruby Corp ignoró sus demandas de clausura, estos piratas informáticos decidieron tomar medidas drásticas. Lanzaron una serie de filtraciones en la web oscura en julio y agosto, desencadenando una tormenta de problemas.

Pero el Impact Team no solo estaba en busca de justicia. En su declaración, también señalaron que creían que Avid Life Media “se beneficiaba del dolor de otros”. Y para hacer añicos la fachada de Ashley Madison aún más, querían mostrar los problemas con un servicio que permitía a los miembros borrar su información de perfil por el módico precio de 19 dólares adicionales.

“Full Delete generó a ALM 1,7 millones de dólares en ingresos en 2014. También es una completa mentira. Los usuarios casi siempre pagan con tarjeta de crédito; sus detalles de compra no se eliminan como se prometió e incluyen el nombre y la dirección reales, que por supuesto es la información más importante que los usuarios quieren eliminar”, dijo el grupo.

En definitiva, estos hackers no solo estaban buscando hacer ruido, estaban decididos a sacar a la luz todos los secretos y sombras detrás de Ashley Madison.

LO QUE PASÓ TRAS LA FILTRACIÓN

aparte de sembrar la discordia en familias y arruinar reputaciones, las consecuencias fueron mucho más sombrías. Algunos usuarios se convirtieron en blancos de extorsión, incluso años después del incidente.

En 2019, Vade Secure destapó una estafa donde se enviaban correos electrónicos a varias víctimas del escándalo de Ashley Madison, amenazándolas con enviar su información personal a amigos y familiares a menos que pagaran un rescate en Bitcoin.

Pero las repercusiones no terminaron ahí. La filtración provocó debates candentes sobre la privacidad en línea, la ciberseguridad y la ética de plataformas como Ashley Madison. Y en términos financieros, la empresa matriz de Ashley Madison pagó un precio bastante alto. Según Reuters, perdió casi una cuarta parte de sus ingresos.

Además, Ruby Corp tuvo que desembolsar 1,6 millones de dólares para resolver una investigación de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. y acordó pagar 11,2 millones de dólares para resolver una demanda colectiva de 2016 presentada por varias víctimas de la violación de datos.