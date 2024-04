Si eres fan de los misterios y de aquellos fenómenos que no parecen tener una explicación lógica, entonces vas a amar “Expedientes de lo inexplicable” (en inglés: “Files of the Unexplained”), la docuserie de Netflix que promete sumergirte en el lado más macabro de lo desconocido. Lo cierto es que el programa nos acerca a asombrosos casos reales que te harán cuestionar todo lo que sabes, contados en primera persona por quienes los experimentaron. ¿Te animas a verlo? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre este proyecto televisivo. ¡Presta atención!

Vale precisar que la serie documental está producida por Vox, los mismos creadores detrás de “En pocas palabras” (2018) y “La mente, en pocas palabras” (2019).

Además, para un mejor entendimiento de cada suceso inexplicable, el show contextualiza los hechos con noticias, documentación, testimonios de testigos y análisis de expertos.

SINOPSIS DE LA SERIE “EXPEDIENTES DE LO INEXPLICABLE”

Como te adelanté previamente, “Expedientes de lo inexplicable” se centra en fenómenos extraordinarios y extraños que aparentemente no tienen explicación: desde desapariciones en grupo, pasando por fantasmas... hasta manchas misteriosas.

De esta manera, la serie de Netflix pone su atención en ocho encuentros inquietantes y reales, que incluyen una serie de ahogamientos en Georgia, una abducción extraterrestre en Mississippi, la investigación del gobierno de EE.UU. de más de 650 objetos y luces no identificadas, pies cortados que llegan a la costa oeste y mucho más.

Así se lee en la sinopsis oficial de la producción: “Encuentros espeluznantes, desapariciones extrañas, sucesos inquietantes y otros fenómenos perturbadores se exploran en esta escalofriante serie documental de investigación”.

Al final, seguro más de uno saldrá dudando hasta de su propia existencia... o por lo menos será un poco menos escéptico con lo desconocido.

EL TRÁILER DE LA DOCUSERIE “EXPEDIENTES DE LO INEXPLICABLE”

FECHA DE ESTRENO DE “EXPEDIENTES DE LO INEXPLICABLE”

“Files of the Unexplained” se estrena en Netflix el miércoles 3 de abril del 2024, exactamente a las 3:00 am. (ET) en Estados Unidos. A continuación, conoce el horario de lanzamiento por países.

¿Cuándo se estrena “Expedientes de lo inexplicable”?

México: 1 am.

Guatemala: 1 am.

Honduras: 1 am.

El Salvador: 1 am.

Nicaragua: 1 am.

Costa Rica: 1 am.

Perú: 2 am.

Colombia: 2 am.

Panamá: 2 am.

Ecuador: 2 am.

Venezuela: 3 am.

Bolivia: 3 am.

República Dominicana: 3 am.

Puerto Rico: 3 am.

Paraguay: 4 am.

Chile: 4 am.

Argentina: 4 am.

Uruguay: 4 am.

España: 9 am.

¿CÓMO VER LA DOCUSERIE “EXPEDIENTES DE LO INEXPLICABLE”?

“Expedientes de lo inexplicable” es una producción exclusiva de Netflix. Por lo tanto, para disfrutarla, solo necesitas contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

¿DÓNDE TRANSCURREN LOS SUCESOS DE “EXPEDIENTES DE LO INEXPLICABLE”?

Los hechos que se narran en “Files of the Unexplained” transcurrieron en los siguientes lugares: Francisville (Luisiana), el lago Lanier (Georgia), el monte Shasta (California), el estado de Washington y el mar de Salish (Columbia Británica).