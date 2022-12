Después de trece años, “Avatar” vuelve con una secuela titulada “El camino del agua” (“The Way of Water” en su idioma original y “El sentido del agua” en España). La nueva película de ciencia ficción y animación dirigida, producida y coescrita por James Cameron llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de diciembre de 2022 y un día antes a varios países de América Latina.

Por su puesto, Zoe Saldaña y Sam Worthington regresan como Neytiri y Jake Sully, respectivamente, en la segunda parte que se desarrolla una década después de los acontecimientos ocurridos en la primera entrega y en la que los protagonistas deben enfrentarse a nuevas amenazas y retos.

Pero “Avatar: El camino del agua” no será la única secuela que James Cameron dirija. El plan del aclamado director es continuar la historia con “Avatar 3″, que ya fue rodada, “Avatar 4″, parcialmente grabada, y “Avatar 5″, que ya cuenta con un guion.

Sin embargo, la quinta película no sería la última entrega de la franquicia. Entonces, ¿cuántas secuelas más tendrá la cinta más taquillera de todos los tiempos?

"Avatar: The Way of Water" tiene una duración de 190 minutos (Foto: 20th Century Studios)

¿CUÁNTAS PELÍCULAS TENDRÁ “AVATAR”?

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el también director de “Titanic” confesó que tiene planes para “Avatar 6″ y “Avatar 7″ en caso de que el mundo los exija. No obstante, si por algún motivo “El camino del agua” no recibe el respaldo esperado, está preparado para cerrar la historia de Pandora con la tercera entrega.

“Tendré 89 años por entonces”, mencionó el famoso cineasta, así que podría buscar un sucesor. “Obviamente, no voy a ser capaz de hacer películas de Avatar indefinidamente por la cantidad de energía que se requiere”.

Asimismo, indicó que “tendría que capacitar a alguien sobre cómo hacer esto porque, no me importa cuán inteligente seas como director, no sabes cómo hacer esto”. Entonces, si todo sale de acuerdo al plan de Cameron, “Avatar” podría tener siete películas.

Por lo pronto, “Avatar 3″, ya completó su rodaje porque se filmó en simultáneo con “El camino del agua” y confirmó a Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Sigourney Weaver, CCH Pounder, Cliff Curtis, Giovanni Ribisi, Joel David Moore, Dileep Rao, Matt Gerald y Oona Chaplin como parte de su reparto.

Kate Winslet como Ronal en “Avatar: The Way of Water” (Foto: 20th Century Studios)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁN LAS PRÓXIMAS PELÍCULAS DE “AVATAR”?