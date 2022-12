Tras el anuncio de “Avatar: El camino del agua” (“Avatar: The Way of Water” en su idioma original y “Avatar: El sentido del agua” en España), los fanáticos de la película más taquillera de todos los tiempos tienen varias preguntas sobre la franquicia, su historia, sus personajes y los misterios que esconden.

¿Por qué James Cameron demoró tantos años en realizar la secuela? ¿Cuánto tiempo después de “Avatar″ se desarrolla “Way of the Water”? y ¿Cuántas películas tendrá la franquicia y cuándo serán estrenadas? son algunas de las interrogantes que se han respondido hasta el momento.

Pero esos no son los únicos detalles que el aclamado cineasta reveló poco antes del estreno de “Avatar: El camino del agua”. En una entrevista con Empire, confesó la verdadera razón por la que los Na´vi son de color azul.

Sam Worthington regresa como Jake Sully en la película "Avatar: The Way of Water" (Foto: 20th Century Studios)

¿POR QUÉ LOS NA’VI SON AZULES EN “AVATAR”?

Aunque se podría pensar que eligió el color por algún tipo de simbología, los motivos de James Cameron para escogerlo fueron mucho más prácticos. “Sobre el color, el verde estaba cogido. Hay una larga historia de alienígenas verdes. Además, Hulk. Y los colores humanos, rosas y marrones, no son alienígenas. Bob Esponja es amarillo. Básicamente, eso nos dejaba el azul y el morado”, explicó.

El director de “Mentiras arriesgadas” y “Titanic” también detalló que “el púrpura es mi color favorito, pero supuse que lo utilizaríamos para uno de nuestros principales colores de bioluminiscencia, y así lo hicimos, asociándolo a Eywa y a todo lo sagrado para los Navi”.

“Supongo que simplemente me gusta el color azul. Quiero decir, es el color de la noche, es el color del océano y, como buceador, he pasado mucho tiempo mirando el azul profundo, el azul pelágico. Es sólo un hermoso color y es un gran acento de color para el rostro humano”, agregó.

No obstante, esa no fue la única razón por la que decidió que los Na’vi sean azules, un sueño de su madre también influyó en el color de los personajes de “Avatar: El camino del agua”, que llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de diciembre de 2022 y un día antes a varios países de América Latina.

“Mi madre me contó un sueño que tuvo en el que había una mujer azul de tres metros de altura con seis pechos. Una imagen genial”, compartió. Asimismo, James Cameron admitió que intentó incorporar los seis pechos a los Na´vi, pero no le convenció este detalle.

“La dibujé, pero lo de los seis pechos no salió tan bien como parece, además de que se estropearía la calificación por edades. Así que, en fin... azul”, puntualizó el director de “The Terminator”.