El famoso anime “Shingeki no Kyojin” también conocido como “Attack on Titan”, continúa sorprendiendo a sus miles de fanáticos con cada uno de sus episodios que son transmitidos en la plataforma de streaming de Crunchyroll. Con cuatro temporadas en su haber, esta producción se ha consolidado como una de las más vistas en varios países del mundo.

Precisamente, el final de la temporada 4 de “Attack on Titan” se ha retrasado un poco generando gran asombro entre sus fans, pues, las cosas no saldrán como se tenía planeado originalmente con el episodio 87 de “Shingeki no Kyojin”.

Por ese motivo el anime, denominado en algunos países como “Attack on Titan”, mantiene expectante a los fanáticos quienes han acudido a las redes sociales con el objetivo de buscar alguna explicación.

"Shingeki no Kyojin" (Foto: Medyapım / MF Yapım)

Cabe indicar que “Shingeki no Kyojin” relata la historia de la humanidad en una época con estética germana del siglo 19. Es allí donde los humanos luchan por salvar sus vidas durante los ataques de los seres humanoides gigantes llamados titanes. Estos últimos se dedican a comer humanos por puro gusto

¿POR QUÉ HA SIDO RETRASADO EL FINAL DE “SHINGEKI NO KYOJIN” TEMPORADA 4?

Esta noticia cayó como un balde de agua fría a los fanáticos de “Shingeki no Kyojin”, quienes se enteraron luego que el propio anime “Attack on Titan” actualizara su calendario de lanzamiento en el extranjero.

En ese momento se dieron cuenta que el episodio 84 estaba modificado un poco y que el final de la temporada 4 se retrasaría una semana entera.

Según el portal comicbook, el episodio 87 tenía planeado ser estrenado el 27 de marzo y con ello finalizar “Attack on Titan”, pero eso no se concretó y, por el contrario, fue postergado hasta el 3 de abril por “una programación especial”. Con esto los fanáticos pensaron que una película podría ser colocada en la franquicia.

También se informó que Anime Japan 2022 está listo para comenzar el próximo mes, y “Attack on Titan” también participará del evento. Todo esto se realizará el 27 de marzo, es por ello que los fans se han preguntado si todo esto ha ocasionado el cambio de horario.

Se debe tener en cuenta que por ahora todos los fanáticos deben esperar a ver qué le depara a “Shingeki no Kyojin”.

TODO LO QUE SE SABE DEL EPISODIO 87 DE “ATTACK ON TITAN” 4

El portal areajugones también se refirió respecto al final del anime “Shingeki no Kyojin” donde señala que el episodio 87 será el último que sea transmitido, aunque este no tiene fecha establecida para su emisión.

En ese sentido, explica que este capítulo tiene dos partes los cuales se tiene previsto emitirse el 3 de abril del 2022 y no el 27 de marzo.

TRAILER OFICIAL DE “ATTACK ON TITAN” TEMPORADA FINAL