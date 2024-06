Mike (Will Smith) y Marcus (Martin Lawrence), regresan en la cuarta película de la franquicia “Bad Boys”. En la nueva comedia de acción dirigida por Adil El Arbi y Bilall Fallah, los protagonistas deben lidiar con la muerte del líder de su equipo y la posterior acusación de corrupción en contra de su capitán. El estreno de “Bad Boys: Ride or Die” en Estados Unidos está programado para el 7 de junio de 2024, por lo tanto, los fanáticos de la saga se preguntan si tiene al menos una escena post-créditos.

En la secuela de “Bad Boys for Life”, película de 2020, Mike y Marcus deciden rastrear a la persona que asesinó a su jefe y descubrir quién está detrás de la denuncia en contra del Capitán Howard. En medio de sus investigaciones también son difamados y se convierten en fugitivos. No obstante, no se dan por vencidos y trabajan fuera de la ley para resolver el caso.

Además de Smith y Lawrence, “Bad Boys: Ride or Die”, escrita por Chris Bremner y Will Beall, cuenta con un elenco conformado por Paola Núñez, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Tasha Smith, John Salley, Jacob Scipio, Dennis McDonald, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Joyner Lucas, Rhea Seehorn, DJ Khaled y Melanie Liburd.

Marcus Miles Burnett (Martin Lawrence) y Michael Eugene ‘Mike’ Lowrey (Will Smith) intentan demostrar la inocencia del Capitán Howard en la película "Bad Boys: Ride or Die" (Foto: Columbia Pictures)

“BAD BOYS: RIDE OR DIE”, ¿TIENE ESCENA POST-CRÉDITOS?

La respuesta corta es no. La comedia de acción que llegará el 5 de junio de 2024 a países como Indonesia, Bélgica, Alemania, Francia, Taiwán y Filipinas, no cuenta con ninguna escena post-créditos, es decir, puedes abandonar la sala de cine después del final. También puedes permanecer en tu asiento si quieres conocer los nombres del equipo de producción.

A diferencia de “Bad Boys: Ride or Die”, la tercera película de “Bad Boys”, también conocida como “Dos policías rebeldes”, si tiene una secuencia posterior a los créditos. Misma que cobra sentido gracias a la nueva entrega, ya que se comprende por qué Mike recluta a su hijo Armando para ayudar en un caso.

Por otro lado, la fotografía principal de “Bad Boys: Hasta la muerte”, que tiene una duracion de 115 minutos, comenzó el 3 de abril de 2023 en Atlanta, Georgia y Miami. Pero se suspendió en julio debido a la huelga SAG-AFTRA de 2023. Y finalmente, concluyó el 4 de marzo de 2024.

Will Smith regresa como Michael Eugene ‘Mike’ Lowrey y Martin Lawrence vuelve como Marcus Miles Burnett en la película "Bad Boys: Ride or Die" (Foto: Columbia Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “BAD BOYS: RIDE OR DIE”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “Bad Boys: Ride or Die”, “los policías más famosos del mundo regresan con su icónica mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado: ¡Los mejores de Miami se dan a la fuga! Cuarta entrega de la saga ‘Dos policías rebeldes’”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “BAD BOYS: RIDE OR DIE”