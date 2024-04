¿Sabías que “Soy Leyenda” (“I Am Legend” en inglés) es una de las películas más icónicas de Will Smith? A pesar de que otras de sus obras, como “Siete almas” o “En busca de la felicidad”, también tienen momentos emotivos, ninguna puede igualar la intensidad de la escena en la que Robert Neville, el personaje de Smith, presencia la muerte de su perra Sam tras infectarse en este mundo post-apocalíptico. Lo que muchos no notaron es que desde el principio, Francis Lawrence, el director del filme, dejó una pista clave que anticipaba este desgarrador giro. ¿Quieres descubrir cuál fue? Te lo revelo aquí mismo.

La película, que se estrenó en 2008, se basa en la novela homónima de Richard Matheson, aunque parece que sacaron la historia de cualquier otro lugar menos el libro. En la adaptación de Akiva Goldsman y Mark Protosevich, Smith interpreta al virólogo Robert Neville, quien es inmune a un virus hecho por el ser humano, creado originalmente para curar el cáncer. Él trabaja para crear un antídoto mientras se defiende de los mutantes originados por el virus.

LA MUERTE DE SAM EN “SOY LEYENDA”

Vaya situación complicada la de Robert Neville y su perra Sam en “Soy Leyenda”. Después de caer en una trampa en la ciudad, Neville y Sam son atacados por tres perros infectados, enviados por los mutantes. A pesar de que Neville logra liberarse y defenderse, Sam resulta herida por una de las mordeduras.

En "Soy leyenda", Samantha intenta salvar a Robert de los perros infectados (Foto: Warner Bros.)

Aunque Sam no puede infectarse por el virus en el aire, la mordedura resulta ser fatal. Neville intenta desesperadamente salvarla con un suero experimental, pero la infección es demasiado poderosa.

Trágicamente, Neville se ve obligado a poner fin al sufrimiento de Sam y se queda solo en ese mundo desolado. Una escena desgarradora en medio de la lucha por la supervivencia en un mundo post-apocalíptico.

LA PISTA QUE DEJARON EN “SOY LEYENDA” QUE ANUNCIABA LA MUERTE DE SAM

La pista que anunciaba la muerte de Sam en “Soy Leyenda” fue la advertencia temprana sobre los perros infectados. En una escena al principio de la película, mientras Neville busca provisiones en un departamento abandonado, se puede ver un aviso de periódico que advierte sobre la amenaza de los perros infectados.

Esta advertencia sugiere que los perros también son susceptibles al virus y pueden convertirse en una amenaza para Neville y Sam.

“Perros infectados pueden salir al atardecer. Quédate en un lugar iluminado”, se lee en inglés.

La trágica muerte de Sam más tarde en la película confirma este peligro y muestra las devastadoras consecuencias de encontrarse con perros infectados en ese mundo post-apocalíptico.