“Barbie” es una de las películas más importantes del 2023. La producción de Greta Gerwig ha recaudado más de 356,3 millones de dólares en su semana de estreno, lo que la convierte en la cinta de una directora con el mejor debut en la taquilla global. Así, muchas personas han disfrutado de un film que nos presenta una sátira compleja sobre el rol de la mujer en la sociedad (disfrazada de mucho rosa).

A lo largo de los 114 minutos del proyecto cinematográfico, conocemos la historia de una muñeca de Mattel que debe viajar al mundo real al darse cuenta de que no encaja en el idílico Barbieland. Entonces, debe enfrentarse a cuestiones bastante incómodas al descubrir que aquel lugar no funciona como ella imaginaba.

De esta forma, hay algunas secuencias que marcan un punto crucial en el viaje que emprende Barbie. Pero, ¿sabías que el estudio quería eliminar una de las escenas más emotivas? En esta nota, te contamos todo lo que sabemos al respecto.

LA CONMOVEDORA ESCENA DE “BARBIE” QUE IBA A SER ELIMINADA DE LA PELÍCULA

Durante una entrevista concedida a Rolling Stone, Greta Gerwig confesó que le sugirieron retirar del metraje aquella escena en la que el personaje de Margot Robbie conversa con una anciana sentada en una banca.

Como recordamos, este encuentro ocurrió cuando Barbie acababa de llegar al mundo real y estaba confundida sobre la posición que tenían las mujeres en nuestra sociedad.

Si bien la cineasta reconoce que este momento podría no conducir “a ninguna parte” de la trama, defendió la permanencia de la escena en la cinta.

“En los primeros cortes, mirando la película, se sugirió, ‘Bueno, podrías cortarla. De hecho, la historia seguiría igual’. Y yo dije: ‘Si corto la escena, no sé de qué trata esta película’”, señaló.

“Hay elementos más escandalosos en la producción que la gente dice: ‘Dios mío, no puedo creer que Mattel te haya dejado hacer esto’ o ‘no puedo creer que Warner Bros. te haya dejado hacer esto’. Pero para mí, la parte que no me puedo creer que siga en la película es este pequeño callejón sin salida que no lleva a ninguna parte, excepto que es el corazón de la película”, agregó.

Ann Roth en una escena de la película "Barbie" (Foto: Warner Bros.)

¿POR QUÉ GRETA GERWIG NO CORTÓ ESTA ESCENA DE “BARBIE”?

Según la realizadora, esta escena nos ayuda a comprender la percepción que tiene Barbie sobre nuestro mundo, luego del difícil paso que significó abandonar Barbieland. Así, en declaraciones para The New York Times, describió este momento como una “transacción de gracia”.

“La idea de un Dios amoroso que es una madre, una abuela, que te mira y te dice: ‘Cariño, lo estás haciendo bien’, es algo que siento que necesito y que quería dar a otras personas”, puntualizó.

¿QUIÉN ES LA ANCIANA QUE APARECE EN ESTA ESCENA DE “BARBIE”?

Pese a que se sugería en Internet que la anciana era la hija de la creadora de Barbie, lo cierto es que está interpretada por una leyenda del séptimo arte: la diseñadora de vestuario Ann Roth.

Ella ha ganado el premio Óscar en dos oportunidades, gracias a su trabajo en “The English Patient” (1996) y “Ma Rainey’s Black Bottom” (2020).

Además, la artista de 91 años ha participado en los proyectos “White Noise” de Noah Baumbach, “The Post” de Steven Spielberg y “Signs” de M. Night Shyamalan.