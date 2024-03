En un giro inesperado y refrescante, “Barbie”, la película más taquillera del 2023 a nivel mundial, se alza como una de las favoritas para los Premios Oscar 2024 a celebrarse en Los Ángeles. Con su narrativa audaz y visualmente deslumbrante, la cinta no solo ha redefinido los estereotipos de belleza femenina sino que también ha marcado un punto de referencia en la dirección de arte del cine contemporáneo.

Derribando estereotipos de belleza

“Barbie” no es solo una película; es un manifiesto. Su mensaje poderoso derriba los estereotipos de belleza que han plagado la industria cinematográfica durante décadas. En un mundo donde la diversidad es la clave, la protagonista de la película, interpretada por Margot Robbie, desafía las normas preestablecidas. No es solo su apariencia física lo que la hace hermosa, sino su valentía e inteligencia.

Dirección de arte: un universo creativo

El trabajo de dirección de arte en “Barbie” merece una ovación de pie. Cada escenario, cada atuendo y cada detalle han sido meticulosamente diseñados para sumergir al espectador en un mundo ficticio lleno de color y magia. Desde los deslumbrantes números musicales hasta el vestuario que rinde homenaje a los complementos originales de la famosa muñeca. Si “Barbie” gana el premio al mejor diseño de producción, Inkabet ofrece una cuota de 2.10.

La música que resuena en el corazón

La banda sonora de “Barbie” es un viaje auditivo que complementa perfectamente la experiencia visual. Las canciones “What was I made for?” y “I’m just Ken” han resonado profundamente entre audiencias de todas las edades. Sus letras emotivas y melodías cautivadoras han dejado una huella imborrable. No es sorprendente que ambas canciones estén nominadas a Mejor Canción Original en los Oscars 2024. “What was I made for?” y “I’m just Ken” tienen cuotas de 1,12 y 5,50, respectivamente.

Nominaciones destacadas de Barbie

Con 8 nominaciones en los Premios Oscar, “Barbie” no solo es una película exitosa, sino un movimiento cultural. En cada fotograma, cada nota musical y cada línea del guión, resuena el mensaje de redefinir lo que significa ser bello. Es un recordatorio de que la belleza está en la diversidad y la autenticidad.

Mejor película

Mejor actriz de reparto : America Ferrera

: America Ferrera Mejor actor de reparto : Ryan Gosling

: Ryan Gosling Mejor guión adaptado : Greta Gerwig y Noah Baumbach

: Greta Gerwig y Noah Baumbach Mejor canción original : “I’m Just Ken”

: “I’m Just Ken” Mejor canción original : “What Was I Made For?”

: “What Was I Made For?” Diseño de vestuario

Diseño de producción

¿A qué hora serán los Premios Oscar?

Con gran entusiasmo, se anuncia la celebración de este evento, se ha programado para el domingo 10 de marzo. Este acontecimiento, que promete ser memorable, tendrá lugar en la ciudad de Los Ángeles y se extenderá desde las 16:00 hasta las 19:30 horas. Durante este periodo, se llevarán a cabo diversas actividades y presentaciones que sin duda captarán la atención de los asistentes.

¿En dónde ver los Premios Oscar 2024?

La expectativa por la gala del Oscar 2024 ha alcanzado su punto máximo, y para aquellos entusiastas del cine que buscan disfrutar de este evento, las opciones de transmisión son diversas. En Latinoamérica, TNT y TNT Series se posicionan como las principales cadenas televisivas que llevarán a cabo la transmisión en vivo del evento cinematográfico más destacado del año.

Los amantes del séptimo arte también tienen la posibilidad de seguir la ceremonia a través de la página web oficial de los Oscar, accesible en: https://www.oscars.org/ . Además, para aquellos suscritos a HBO Max, ahora conocido como MAX, la plataforma ofrecerá una cobertura completa, asegurando que los fanáticos no se pierdan ni un solo detalle de esta noche tan especial.

La diversidad de opciones de transmisión brinda a los espectadores la flexibilidad de elegir la plataforma que mejor se adapte a sus preferencias, ya sea sintonizando la televisión tradicional, accediendo a través de la web oficial de los Oscar o utilizando servicios de transmisión en línea como MAX. Así, el Oscar 2024 se presenta como un evento accesible para audiencias de todo tipo, asegurando que la magia del cine llegue a cada rincón de Latinoamérica y más allá.