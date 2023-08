La película “Barbie”, inspirada en la icónica muñeca de Mattel, ha cautivado tanto a la audiencia como a la crítica con su encanto y creatividad. Bajo la visión de la talentosa directora Greta Gerwig, esta producción impresionante destaca por su estética única y una historia divertida que aborda temas sociales complejos de una manera accesible y entretenida.

Si ya tuviste la oportunidad de disfrutarla y quedaste encantado con su magia, te tenemos algunas recomendaciones de títulos que también podrías disfrutar, y que capturan ese mismo sentido de maravilla y emoción que caracteriza a la inolvidable Barbie.

Desde aventuras animadas hasta conmovedoras historias de empoderamiento, estas películas te llevarán a mundos fascinantes y te harán recordar por qué Barbie ha dejado una huella tan profunda en la cultura popular. ¡Prepárate para sumergirte en estas emocionantes historias que seguro te robarán el corazón!

“Marie Antoinette” es una de las películas que conforman esta lista (Foto: Sony Pictures Releasing)

PELÍCULAS SIMILARES A “BARBIE”

10. “Mujercitas” (2019)

Disponible en Netflix y plataformas de alquiler

Por supuesto, dentro de la lista debíamos colocar otra de las cintas dirigidas por Greta Gerwig y “Mujercitas” (“Little Women”) es una de nuestras favoritas. Todas las películas de la cineasta estadounidense giran en torno a problemáticas femeninas, tal como en “Barbie”, pero la adaptación del clásico de Louisa May Alcott tiene un lugar especial en nuestros corazones.

La historia sigue la vida de las hermanas March, Meg, Jo, Beth y Amy, mientras atraviesan la transición de la adolescencia a la adultez en la época de la Guerra Civil estadounidense. Cada una tiene sus sueños y ambiciones, y enfrentan desafíos y alegrías en su camino hacia la independencia y el amor. Por supuesto, el monólogo de Florence Pugh sobre la naturaleza económica del matrimonio quedará grabado por siempre en nuestras memorias.

9. “Barbie Rapunzel” (2002) y todas las animadas

Disponible en plataformas de alquiler

Los fanáticos de la muñeca de Mattel crecieron no solo jugando con las nuevas versiones de Barbie, sino también con sus películas animadas. “Barbie Rapunzel” es la segunda en la serie de películas de la franquicia y adapta la historia de los hermanos Grimm acerca de la joven con una larga cabellera que vivía en una torre. Sin embargo, tiene muchos giros y elementos propios de las fantasías de Barbie.

8. “Marie Antoinette” (2006)

Disponible en Netflix y plataformas de alquiler

“Marie Antoinette” no solo comparte con “Barbie” una estética marcada (predominantemente rosa), sino a una increíble directora de cine detrás de su realización. Sofia Coppola ya había dirigido aclamados títulos como “The Virgin Suicides” y “Lost in Translation”, pero esta vez quiso lucirse con la historia de la joven reina de Francia.

Lo especial de este retrato no solo es la abundancia con la que vivía la realeza en esa época (hasta que perdieron la cabeza en la Revolución Francesa), sino la perspectiva en que Marie Antoinette (Kirsten Dunst) era tan solo una adolescente de 14 años que quería disfrutar de la vida en un país extraño.

7. “Promising Young Woman” (2020)

Disponible en Star+ y plataformas de alquiler

Si lo que te gustó de “Barbie” fue su foco en las problemáticas de las mujeres y su clara posición feminista, entonces no te puedes perder “Promising Young Woman”.

La cinta dirigida por Emerald Fennell y producida por Margot Robbie sigue la historia de Cassie (Carey Mulligan), una joven que, luego de la pérdida de su mejor amiga, emprende la tarea de vengarse de los depredadores que siguen sueltos, esperando el momento perfecto para aprovecharse de una mujer. Cabe mencionar que la directora interpreta a Midge, la muñeca embarazada en “Barbie”.

6. “Miss Simpatía” (2000)

Disponible en HBO Max y plataformas de alquiler

Al igual que la popular película de Greta Gerwig, “Miss Simpatía” trata temas como la sororidad, los roles de género y lo que significa la feminidad, todo contado en una divertida historia y un crimen por resolver.

En la cinta, Gracie Hart es una ruda agente del FBI que debe cambiar por completo para participar en un concurso de belleza y así evitar un atentado. A través de su transformación, aprende a valorar la belleza interior y forja amistades inesperadas mientras trabaja para salvar el día.

5. “El Mago de Oz” (1939)

Disponible en HBO Max y plataformas de alquiler

“El Mago de Oz” debía formar parte de esta lista no solo porque es una de las cintas que inspiró a Greta (pues el camino rosado saliendo de Barbieland es una referencia al camino dorado), sino porque también habla sobre una joven que se adentra, sorpresivamente, en un mundo desconocido.

El clásico sigue a Dorothy, una niña de Kansas que es transportada mágicamente a la tierra de Oz después de un tornado. Junto a sus nuevos amigos, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León Cobarde, Dorothy emprende un viaje para encontrar al Mago de Oz y cumplir sus deseos.

4. “Encantada” (2007)

Disponible en Disney+ y plataformas de alquiler

Aunque “Encantada” no profundiza tanto en los roles de género, comparte mucho en cuanto a la historia y ritmo en el que se cuenta. La película sigue a Giselle, una princesa animada que vive feliz en su tierra mágica hasta que es transportada al mundo real de Nueva York.

Allí, descubre que la vida no es un cuento de hadas y se enfrenta a situaciones cómicas y desafiantes mientras intenta encontrar el verdadero amor y la felicidad. ¿Ahora les parece familiar? Además de grandes números musicales, no dejarán de reírse.

3. “The Matrix” (1999)

Disponible en Prime Video, HBO Max y plataformas de alquiler

Dentro de las muchas referencias que tiene “Barbie” a clásico cinéfilos, es indudable que la escena donde el personaje de Margot Robbie debe elegir entre un tacón o una Birkenstock, proviene de “The Matrix” (cuando Morfeo le ofrece a Neo la píldora roja o azul).

Y es que si hablamos de salir de realidades de ensueño para enfrentarnos a la cruda verdad, la cinta de las hermanas Wachowskis es la primera que se nos viene a la mente. Por supuesto, esta tiene menos comedia, menos rosa, así como mucha más acción y atuendos completamente negros.

2. “The Lego Movie 2″ (2019)

Disponible en Prime Video, HBO Max y plataformas de alquiler

“The Lego Movie” y “The Lego Movie 2: The Second Part” tienen similitudes con Barbie, ya que ambas están basadas en exitosas líneas de juguetes y se desarrollan en mundos imaginarios creados por la mente de quienes juegan con ellos. Además, la segunda presenta un sorprendente análisis de la masculinidad tóxica y la demonización de los “valores femeninos”.

En la secuela, Emmet y sus amigos enfrentan una nueva amenaza alienígena que pone en peligro el mundo de Lego. Emmet se embarca en una misión para rescatar a sus amigos y devolver la paz y la armonía a su mundo lleno de creatividad y diversión.

1. “Legalmente rubia” (2001)

Disponible en Prime Video y plataformas de alquiler

“Una rubia que vive en un mundo perfecto hasta que se da cuenta que no todo es lo que parece. Además, ama el rosado, pero ser femenina no significa que no tenga lo que tiene para cumplir con lo que se propone”: esta descripción podría aplicar para cualquiera de las dos películas.

“Legalmente rubia” gira en torno a Elle Woods, una joven fashionista que se embarca en una misión inesperada cuando decide perseguir a su ex novio a la Facultad de Derecho de Harvard. A pesar de los prejuicios y desafíos, Elle demuestra su inteligencia y determinación, desafiando estereotipos y mostrando que no se debe juzgar a alguien por su apariencia. Esta comedia sátira aborda temas de autoaceptación y empoderamiento femenino, y ha dejado una huella duradera en la cultura popular.