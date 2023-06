“Black Clover: La espada del rey mago” (“Black Clover: Sword of the Wizard King” en inglés y “Burakku Kurōbā: Mahōtei no Ken” en su idioma original) es una película animada japonesa de Netflix dirigida por Ayataka Tanemura, producida por Pierrot y que se basa en la serie de manga homónima de Yūki Tabata.

Mientras los fans de la exitosa serie de anime esperan la quinta temporada podrán disfrutar de una cinta que tiene lugar después del episodio final de la cuarta entrega del anime que se estrenó el 3 de octubre de 2017.

“Black Clover: La espada del rey mago” estaba inicialmente programado para estrenarse el 16 de marzo de 2023 en Netflix, pero debido a complicaciones por la pandemia de coronavirus durante la producción, se retrasó unos meses.

Toshihiko Seki le da voz a Conrad Leto en la película "Black Clover: La espada del rey mago" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “BLACK CLOVER: LA ESPADA DEL REY MAGO”?

La primera película de la franquicia “Black Clover” cuenta una historia completamente nueva. De acuerdo con la sinopsis oficial, “a medida que Asta sigue ganando méritos en su camino para convertirse en el Rey Mago, aparece el anterior Rey Mago Conrad, que había sido temido como malvado y sellado, junto con tres Reyes Magos anteriores.

Habiendo sido revividos con la Espada Imperial, su objetivo es destruir el Reino de Clover. ¡El niño que sueña con convertirse en el Rey Mago contra los Reyes Magos anteriores! Una feroz batalla que involucra a todos los caballeros mágicos ha comenzado por el Rey Mago”

¿CÓMO VER “BLACK CLOVER: LA ESPADA DEL REY MAGO”?

“Black Clover: La espada del rey mago” se estrenará en Netflix el viernes 16 de junio de 2023, por lo tanto, para ver la nueva película solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “BLACK CLOVER: LA ESPADA DEL REY MAGO”

ACTORES Y PERSONAJES DE “BLACK CLOVER: LA ESPADA DEL REY MAGO”

Gakuto Kajiwara le da voz a Asta

Nobunaga Shimazaki le da voz a Yuno Grinberryall

Kana Yūki le da voz a Noelle Silva

Junichi Suwabe le da voz a Yami Sukehiro

Toshiyuki Morikawa le da voz a Julius Novachrono

Toshihiko Seki le da voz a Conrad Leto

Hōchū Ōtsuka le da voz a Edward Avalaché

Miyuki Sawashiro le da voz a Princia Funnybunny

Fumiya Takahashi le da voz a Jester Garandaros

Marie Iitoyo le da voz a Millie Maxwell

Nana Mizuki le da voz a Vanessa Enoteca