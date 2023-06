En un panorama de entretenimiento abrumador, donde el número de películas y series disponibles es abrumador, tomar decisiones sobre qué ver se convierte en un desafío cada vez mayor. Con plataformas de streaming como Netflix, Prime Video y AMC+ compitiendo por nuestra atención, encontrar el contenido adecuado puede resultar agotador. Pero no te preocupes, estamos aquí para facilitarte la tarea. Hemos seleccionado cuidadosamente los títulos más destacados que se estrenarán durante la semana del 12 al 18 de junio, para que puedas disfrutar de lo mejor sin tener que buscar incansablemente

En el periodo anterior, algunos de los grandes estrenos incluyen novedades como “Culpa mía”, “Sabuesos” y “The Crowded Room”.

Además, hubo nuevas temporadas o episodios finales para series esperadas como “Yo nunca”, “Recursos humanos” y muchos más.

Esta vez, habrán temas variados que incluyen historias de amor, trágicos dramas, series de ciencia ficción y apocalipsis zombie.

Maggie y Negan regresan al universo apocalíptico zombie en "The Walking Dead: Dead City" (Foto: AMC)

LOS MEJORES ESTRENOS DE LA SEMANA DEL 12 AL 18 DE JUNIO

1. “Citas Barcelona” (Prime Video)

Fecha de estreno: martes 13 de junio

Como lo dice su nombre, “Citas Barcelona” sigue a diversas parejas que se conocen en la ciudad española después de haber conectado en línea. Sin embargo, el camino en el romance no siempre es sencillo. Algunos buscan amor verdadero, otros desean algo más casual, mientras que unos simplemente buscan compañía para alejar la soledad de sus vidas.

2. “Madre de alquiler” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 14 de junio

¿Cuánto puede comprar el dinero en “Madre de alquiler”? Después del inesperado arresto de su padre, una mujer encuentra una oportunidad para salvarlo, pero a cambio deberá dar su cuerpo. En la película, una pareja de una poderosa familia de empresarios mexicano buscan un vientre de alquiler que sea muy reservado. Sin embargo, cuando el parto sale mal, la vida le depara un encuentro inesperado años después.

3. “Los adioses” (Netflix)

Fecha de estreno: miércoles 14 de junio

Basada en la vida de Rosario Castellanos, una importante escritora mexicana, “Los adioses” habla sobre una de las primeras voces feministas en el país. La película se sitúa en en la Ciudad de México de los años 50, donde desafía una sociedad dominada por hombres. A pesar de esto, se convierte en una talentosa estudiante universitaria e intelectual. Sin embargo, su historia de amor tumultuosa con Ricardo revela un lado contradictorio que marca un punto sin retorno.

4. “Star Trek: Strange New Worlds” Temporada 2 (Paramount+)

Fecha de estreno: jueves 15 de junio

En “Star Trek: Strange New Worlds” Temporada 2, la tripulación del U.S.S. Enterprise, bajo el mando del capitán Christopher Pike, enfrentará desafíos incluso más grandes. Además de las misiones extraterrestres, los miembros de la tripulación también se embarcarán en viajes personales que pondrán a prueba su determinación y redefinirán sus destinos.

5. “Black Mirror” Temporada 6 (Netflix)

Fecha de estreno: jueves 15 de junio

En una interesante vuelta de tuerca, Netflix nos presenta una sexta temporada de “Black Mirror” que parece ser una sátira ingeniosa de sí misma. Esta entrega consta de cinco historias completamente nuevas, cada una explorando los aspectos oscuros y perturbadores de la tecnología y la sociedad actual. Además, tiene a protagonistas como Salma Hayek, Aaron Paul y Anjana Vasan. Prepárate para sumergirte en una experiencia impactante y provocativa que desafiará tu percepción de la realidad y te mantendrá al borde de tu asiento.

6. “Outlander” Temporada 7 (Starz)

Fecha de estreno: viernes 16 de junio

En la séptima temporada de “Outlander”, Jamie, Claire y su familia se enfrentarse a las consecuencias de los desgarradores eventos de la sexta entrega. Con Claire injustamente acusada de un asesinato, Jamie y Young Ian se apresuran para rescatarla antes de su injusto juicio. Sin embargo, su misión se complica aún más por el estallido de la Revolución Americana, que sumerge a la nación en un caos violento. Enfrentando decisiones imposibles y peligros constantes, los Fraser deben adaptarse a los cambios y proteger su hogar.

7. ”Misión de rescate 2″ (Netflix)

Fecha de estreno: viernes 16 de junio

Tyler Rake, el intrépido mercenario australiano, emerge triunfante al final de “Misión de rescate”. En esta nueva entrega llena de acción, se enfrenta a una misión aún más peligrosa: ayudar a un despiadado gánster de Georgia y a su familia a escapar de la cárcel. Con su experiencia y habilidades inigualables, Tyler se adentra en un mundo de intriga y persecuciones, enfrentándose a enemigos despiadados y desafiando todos los obstáculos para cumplir su objetivo.

8. “Stan Lee” (Disney+)

Fecha de estreno: viernes 16 de junio

El documental de Disney+, “Stan Lee” muestra los inicios del revolucionario creador de superhéroes de Marvel. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso meteórico en la industria del cómic, este filme narra la historia de Stan Lee y su impacto en el mundo del entretenimiento. Descubre cómo sus ideas revolucionarias y su visión audaz dieron vida a un Universo Cinematográfico sin precedentes, que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Con imágenes inéditas y relatos reveladores, es un tributo al genio creativo.

9. “John Early: Now More than Ever” (HBO Max)

Fecha de estreno: sábado 17 de junio

En su muy esperado primer especial de comedia en HBO, John Early: Now More than Ever, el talentoso cómico llega al escenario de Roulette Intermedium en Brooklyn, Nueva York, para deleitar al público con su estilo único y provocador. Se presenta en un formato que recuerda a un documental de rock de los años 70, mientras Early interpreta versiones explosivas de canciones famosas. Además, entre actuación y actuación, nos adentramos en los bocetos detrás del escenario.

10. “The Walking Dead: Dead City” (AMC+)

Fecha de estreno: domingo 18 de junio

Después del final de “The Walking Dead”, llega el esperado spin-off “Dead City”, en donde Maggie no tendrá mayor alternativa que aliarse con Negan para salvar a su hijo, Hershel, quien fue secuestrado. ¿Pensaban que Atlanta era un infierno? Pues las calles de Nueva York, invadidas por caminantes, son aún peor. Los protagonistas deberán navegar por un paisaje urbano despiadado y traicionero. Enfrentándose a nuevos enemigos y peligros mortales, esta colaboración se convierte en una fuerza letal mientras luchan por sobrevivir.