De acuerdo la saga romántica de Julia Quinn, la tercera temporada de “Bridgerton” debería centrará en Benedict y su búsqueda, primero de la misteriosa mujer de un baile de máscaras, y luego a Sophie Beckett, la hija ilegítima del conde de Penwood, sin embargo, la actriz Nicola Coughlan, quien interpreta a Penelope Featherington en la exitosa serie de Netflix, confirmó que la próxima entrega contará la historia de amor de Colin (Luke Newton) y su personaje.

Durante un evento celebrado por el gigante del streaming para la Academia de la Televisión en el marco de las presentaciones “For Your Consideration” de cara a los Premios Emmy 2022, Coughlan señaló: “Al igual que Lady Whistledown, he estado guardando un secreto durante bastante tiempo y puedo confirmaros a todos que la temporada 3 girará sobre la historia de amor de Colin y Penelope. He guardado ese secreto desde dos semanas después del estreno de la temporada 2″.

Asimismo, la productora Shonda Rhimes compartió el anuncio oficial. “Es justo que en el tercer año de esta autora haciendo crónicas sobre el mercado del matrimonio, la temporada social de Mayfair se centre en un tercer hijo... Y también en una tercera hija. Esta autora puede confirmar que la siguiente temporada seguirá no otra que la relación en ciernes entre Mr. Colin Bridgerton y Mrs. Penelope Fatherington. Con los días de Penélope como alhelí llegando a su fin, ¿florecerá finalmente? El tiempo lo dirá, y como siempre, también lo hará esta autora”.

Penelope Featherington será la protagonista de la tercera temporada de "Bridgerton" junto a Colin (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ “BRIDGERTON 3″ SE CENTRARÁ DE PENELOPE Y COLIN?

Aunque ni Netflix, ni Shondaland, ni el equipo creativo ha revelado las razones que han llevado a Jess Brownell, la nueva showrunner de “Bridgerton” a adaptar la historia de Colin y Pen antes que la de Benedict y Sophie, era algo que muchos esperaban sobre todo por el rumbo que tomó la historia de estos personajes en la anterior entrega.

En la segunda temporada, Colin empezó a ver con otros ojos a Penelope, quien lo ama en secreto desde que eran niños. Sin embargo, cerca del final él le rompe el corazón al decir frente a otros caballeros de Londres que jamás se casaría con Pen.

Para Nicola Coughlan esto último servirá para Penelope se de cuenta que su amado Colin no tan perfecto. “Siempre sentí que [esa parte de las novelas] era importante porque Penelope necesita darse cuenta de que Colin es un ser humano imperfecto”, comentó la actriz de 35 años a Entertainment Weekly tras el final de la segunda temporada de “Bridgerton”.

“Él no es un dios; no es un Adonis. Si alguna vez van a tener algún tipo de relación, verlo de esa manera no es saludable para ella. Tiene que verlo con defectos y con todo, y actualmente no lo hace. A la larga, probablemente sea algo bueno, pero no va a ser algo bueno de inmediato”, agregó.

Además, en la nueva temporada de los “Bridgerton”, Pen tendrá que lidiar con el final de su amistad con Eloise (Claudia Jessie) debido a Lady Whistledown. ¿Esto influirá en su relación con Colin?