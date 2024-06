Aunque “Bridgerton” (”Los Bridgerton”), la serie de Netflix que acaba de estrenar su tercera temporada y está basada en los libros de Julia Quinn se ubica en la Inglaterra a principios del siglo XIX, la historia no fue escrita en esa época. De hecho, el primer libro de la saga salió en el 2000, siente años antes que salga Harry Potter y las Reliquias de la Muerte.

Es decir, cuando Quinn empezó a escribir esta saga, algunos de los libros de Harry Potter ya habían sido publicado, al igual que las películas. Por ello, no es sorprender que en la tercera temporada hayan hecho un guiño a “Harry Potter y el Cáliz de Fuego” (Harry Potter and The Goblet of Fire) al usar una frase que también dicen Harry y Ron.

¿En qué escena en la tercera temporada de “Bridgerton” hacen un guiño a Harry Potter?

En una escena de la primera parte de la tercera temporada, cuando Benedict Bridgerton (Luke Thompson) está en un baile en la primera mitad de la tercera temporada de Bridgerton le dice a su hermano Colin que las mujeres “Se han aficionado a cazar en manada”. Este momento recuerda a un escena de Harry Potter y el Cáliz de Fuego, donde Harry (Daniel Radcliffe) le comenta a Ron (Rupert Grint) “¿por qué tienen que viajar en manada? ¿Y cómo se supone que vas a encontrar a uno solo para preguntarle?”

¿Cuándo se estrena “Bridgerton, segunda parte de temporada 3″?

La segunda parte de la nueva temporada de la serie basada en los libros de Julia Quinn estará disponible desde el 13 de junio.

¿Cuántos episodios tiene “Bridgerton, segunda parte de temporada 3″?

La segunda parte cuenta con cuatro episodios, ya que tiene 8 en total y los otros 4 ya se encuentran disponibles desde que se estrenó la parte 1 de la tercera temporada de “Bridgerton” en Netflix. Recuerda que cada episodio tiene la duración de una hora aproximadamente.

¿A qué hora se estrena “Bridgerton, segunda parte de temporada 3″?

Conoce los horarios para que puedas estar atento y no perderte el lanzamiento de la parte dos de la nueva season de Bridgerton,

México: 1:00 a.m.

1:00 a.m. Colombia y Perú: 2:00 a.m.

2:00 a.m. Argentina: 4:00 a.m.

4:00 a.m. España: 9:00 a.m.

¿En qué plataforma de streaming está “Bridgerton, segunda parte de temporada 3″?

Al igual que las dos temporadas anteriores de de “Los Bridgerton”, las personas van a poder encontrar la producción en Netflix, plataforma que ofrece tres planes: básico a S/ 24,90 (reproduce contenido mediante teléfonos, tablets, computadoras y televisores, pero solamente en uno al mismo tiempo), estándar a S/ 34,90 (puedes conectarte hasta en dos dispositivos a la vez) y premium a S/ 44,90 (permite reproducir hasta en cuatro dispositivos en simultáneo).

¿Cuál es el argumento de la segunda parte de la tercera temporada de “Bridgerton”?

La primera parte de la tercera temporada de “Bridgerton” trajo muchas sorpresas y dejó grandes dudas a los fanáticos de la serie. Así que el lanzamiento de la segunda temporada de esa season está siendo muy esperada, ya que en esos capítulos se podrá saber como todos han tomado la relación entre Penélope y Colin. Asimismo, el amor entre ellos podría estar en problemas, ya que Eloise Bridgerton está dispuesta a confesar un gran secreto que involucra a su amiga.

Reparto de “Bridgerton, tercera temporada”

Nicola Coughlan (Penelope Featherington)

Luke Newton (Colin Bridgerton)

Claudia Jessie (Eloise Bridgerton)

Luke Thompson (Benedict Bridgerton)

Golda Rosheuvel (la reina Charlotte)

Adjoa Andoh (Lady Danbury)

Ruth Gemmell (Violet Bridgerton)

Lorraine Ashbourne (la Sra. Varley)

Hannah Dodd (Francesca Bridgerton)

Simone Ashley (Kate Sharma)

Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton)

Harriet Cains (Philipa Featherington)

Bessie Carter (Prudence Featherington)

Jessica Madsen (Cressida Cowper)

Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton)

Martins Imhangbe (Will Mondrich)

Will Tilston (Gregory Bridgerton)

Polly Walker (Portia Featherington)

Julie Andrews (Lady Whistledown)

Hugh Sachs (Brimsley)

Emma Naomi (Alice Mondrich)

Kathryn Drysdale (Genevieve Delacroix)

Sam Phillips (Lord Debling)

Tráiler de “Bridgerton, tercera temporada”

